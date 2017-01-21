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Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,() STAT: Yeni Stat HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Dorukhan (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Uğur İnceman (xxx), Kaan (xx) (Dk.73 Bilal...

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()
STAT: Yeni Stat
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Dorukhan (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Uğur İnceman (xxx), Kaan (xx) (Dk.73 Bilal Aziz xx), Erkan Zengin (xxx), Ofoedu (xxx) (Dk.81 Murat Uçar), Hürriyet (xxx), Ramazan (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk.69 Semih Şentürk xx), Bruno (xxxx)
BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx)- Okan (xx), Oğuzhan (xx), Glumac (xx), Bülent (xx), Nizamettin (xx) (Dk.74 Abdülkadir xxx), İshak (xx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk.66 Cüneyt xx), Foxi (xx), Burak Çalık (xxx), Bekamenga (xx)
GOLLER: Dk.15 Ofoedu, Dk.59, Dk.61 Bruno (Eskişehirspor), Dk.80 Abdülkadir, Dk.85 Burak Çalık (Balıkesirspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+3 Ramazan (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hakan Çinemre (Eskişehirspor). Bekamenga, Okan (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Balıkesirspor'u 3-2 yendi.
15'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Ofoedu ceza alanına girdi, vuruşunda top kalecini sağından ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Ofoedu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bruno sert vurdu, kaleciye çarpan top kornere çıktı.
45'inci dakikada Eskişehirspor atağında Bekamenga ceza alanı içerisinde Hakan Çinemre'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarpıp auta çıktı.
59'uncu dakikada Erkan Zengin'in ortasında Bruno kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.
61'inci dakikada Erkan Zengin'in ara pasında Kaan topu ceza alanına ortaladı, iyi yükselen Bruno kafayla kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.
80'inci dakikada Foxi'nin kulandığı köşe atışından gelen topu Abdülkadir kafayla ağlara gönderdi: 3-1.
85'inci dakkida Abdülkadir'in ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü, boşta kalan topu Burak Çalık ağlara gönderdi: 3-2.
90+3'üncü dakikada rakibine sert giren Eskişehirsporlu Ramazan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

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