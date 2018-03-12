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Eskişehirspor - Altınordu: 2-4

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, () STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Habib Tiryaki (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Semih Güler (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Hasan Ayaroğlu (xx), Hürriyet (xx) (Dk....

Eskişehirspor - Altınordu: 2-4

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, ()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Habib Tiryaki (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Semih Güler (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Hasan Ayaroğlu (xx), Hürriyet (xx) (Dk. 89 Aykut), Dorukhan (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx), Ofoedu (xx), Semih Şentürk (xxx) (Dk. 90 Andaç), Bruno (x) (Dk. 83 Bilal Aziz)
ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xxx), Uğur (xxx), Yusuf (xxx), Berkay (xx) (Dk. 57 Deniz xx), Serkan (xxx), Barış (xxx), Kerim Avcı (xxx) (Dk. 73 Muhammed (xx), Erdoğan (xxx) (Dk. 87 Ali Mert), Hasan (xxx), Mirkan (xxx)
GOLLER: Dk. 31 ve Dk. 64 Semih Şentürk (Eskişehirspor) - Dk. 2 (P) Kerim Avcı, Dk. 55 Barış, Dk. 81 Deniz, Dk. 90+4 Ali Mert (Altınordu)
SARI KARTLAR: Akaminko, Bruno, Hasan Ayaroğlu, Kaan (Eskişehirspor) - Murat, Serkan (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig 27'nci hafta mücadelesinde Eskişehirspor kendi sahasında Altınordu'ya 4-2 yenildi.

2'nci dakikada gelişen Altınordu atağında kaleci Kayacan, Erdoğan'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Kerim Avcı penaltıyı gole çevirdi: 0-1.
6'ncı dakikada Altınordulu Hasan ceza alanında Semih Şentürk'ü düşürdü. Kazanılan penaltıyı Buruno kullandı, kaleci Erce topu kornere çelerek gole izin vermedi.
31'inci dakikada Dorukhan'ın ortasında Semih Şentürk topu ağlara gönderdi: 1-1. 
55'inci dakikada Erdoğan'ın soldan ortasında ceza alanında Barış topa dokundu ve ağları sarstı: 1-2. 
64'üncü dakikada Semih Şentürk'ün ceza alını dışındaki sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 2-2.
81'inci dakikada Serkan'ın sağdan ortasında Deniz kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-3. 
90+4'üncü dakikada Barış'ın pasında Ali Mert maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 2-4.
Karşılaşma Altınordu'nun 4-2'lik galibiyeti ile bitti.

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