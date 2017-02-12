Eskişehirspor, Alpay'la yolları ayırıyor

ESKİŞEHİR, () - TÜRKİYE 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'da yönetimin teknik direktör Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Kırmızı-Siyahlı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Eskişehirspor'un dün kendi sahasında Manisaspor'a 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Alpay Özalan İstanbul'a gitti. Kulüp yönetimi de Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Alpay Özalan'ın yarın Eskişehir'e gelerek yönetimle karşılıklı olarak sözleşmesini fesih etmesi bekleniyor.

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