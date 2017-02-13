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Eskişehirspor Alpay'la yolları ayırdı

TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'da yönetim, teknik direktör Alpay Özalan ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh etti. Eskişehirspor yönetimi, takımın geçen Cumartesi kendi sahasında Manisaspor'a 5-1 yenilmesinin...

Eskişehirspor Alpay'la yolları ayırdı
TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'da yönetim, teknik direktör Alpay Özalan ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh etti.
Eskişehirspor yönetimi, takımın geçen Cumartesi kendi sahasında Manisaspor'a 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Alpay Özalan'la yolları ayırma kararı aldı. Maç sonrası İstanbul'a giden Alpay Özalan bugün Eskişehir'e gelerek kulüp yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Alpay Özalan, konuyla ilgili olarak yarın saat 13.00'te Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti binasında basın toplantısı düzenleyecek.
Eskişehirspor'un resmi internet sitesinde Alpay Özalan'a teşekkür edilerek, "Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek fesh edilmiştir. Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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