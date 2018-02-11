Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor maçının ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü İldiz: "Maçı başından sonuna kadar hakkettiğimizi düşünüyorum"

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Vural: "Güzel bir başlangıç yapmak isterdik"

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Eskişehirspor sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eskşehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Takımı bildikleri koşullara rağmen inanılmaz bir şekilde destekleyen, sağduyu sahibi bir seyircimiz var. Onlara bir galibiyet hediye etmemiz gerekiyordu. Hem de haklı bir galibiyet hediye etmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLDİZ: "MAÇI BAŞINDAN SONUNA KADAR HAKKETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Zorlu bir mücadeleyi galibiyetle bitirdiklerini ifade eden Yücel İldiz, "Herkesin bildiği gibi hem elimizdeki mevcut kadro hem de içinde bulunduğumuz koşullar içinde saha içi ve saha dışı değişimlerden dolayı bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde evvelki hafta da çok iyi futbol oynadık ama maalesef çok gol kaçırarak mağlup olmuştuk ama geçen hafta kazanacak kadarını attık. Bu hafta artık sahamızda oynuyorduk ve rakibimiz benim geçen yılki takımım, benim hem dostlarım Giresunspordu. Geçen yıl Giresunspor ile PlayOff oynamıştık. Bu yıl Giresunspor çok büyük yatırımlar yaptı, hedef takım yaptı. Son haftalarda bir şanssızlıkları vardı. Buraya mutlak kazanmak için geldiler. Antrenör değişikliği yaptılar. Yılmaz hoca gibi çok teknik ve tecrübeli bir hocayı getirdiler. Ama biz de artık sahamızda kazanmak zorundaydık. Takımı bildikleri koşullara rağmen inanılmaz bir şekilde destekleyen, sağduyu sahibi bir seyircimiz var. Onlara bir galibiyet hediye etmemiz gerekiyordu. Hem de haklı bir galibiyet hediye etmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Müsabakanın ilk yarısına çok dengeli başladık. Giderek açıldık ve galibiyet golünü attık. Maçı başından sonuna kadar hakkettiğimizi düşünüyorum. 3-1 oldu skor ama daha farklı olabilirdi. Taraftara iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. 3 puan alarak yolumuza devam ettiğimiz için teşekkür ediyorum. Daha çok zorlu müsabakalar var" diye konuştu.

YILMAZ VURAL: "GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTERDİK"

İki takımın da kazanmak zorunda olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Kazanmak zorunda olan iki takım. Biri evinde muhteşem seyircisinin önünde oynuyor. Bizler de 3 puan alırsak rakiplerimiz kaybetmiş 3 haftalık kötü gidişimizi durdurmuş olurduk. Gönül isterdi ki güzel bir başlangıç yapmak. Dolayısıyla hedefi olan bir takım. Onu özlemine kavuşturalım. Kaybolmuş bir şey yok ama belli ki hiç kolay olmayacak bir hedefe sahibiz. Maçın akışına baktığımızda iyi başladık ve iyi oynuyoruz. Derken 25'inci dakikada bir gol yedik. Oyunu çevirmek adına uğraş verdik. İlk yarı 4 tane çok ciddi pozisyonumuz var. Bunları gole çeviremedik. İkinci yarı baskıyı oluşturduk ve bir bireysel hata, arkadaşım güzel bir şey yapmak isterken kaptırdı ve döndü ikinci gol geldi. Maç 2-0 iken yine değiştirebilirdik. Ancak kalemizde 3'üncü golü gördük. Ben karşılaşma 2-0 iken Sinan'ı oyuna sokarak sistem değişikliğine gitmeyi düşündüm. Karşılaşmayı tamamen riske sokarak farklı bir hamle yapacaktık, Sinan'ı daha oyuna sokmadan golü yedik. Oyunu çevirmek adına uğraştık ama maalesef bütün uğraşlarımız sonuç vermedi ve 3-1 bitti. Eskişehirspor'u kutluyorum çok ciddi bir rakibinden 3 puan aldılar. Seyircisini de kutlarım, puanın alınmasında ciddi katkıları var" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yücel İldiz'in açıklamaları

- Yılmaz Vural'ın açıklamaları