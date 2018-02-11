Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya'da yolcu uçağı düştü, 71 kişi vardı
Rusya'da yolcu uçağı düştü
TSK açıkladı: Afrin'den bir acı haber daha
Afrin'den bir acı haber daha
'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit
Afrin'den acı haber: 11 askerimiz...
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit

Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor: 3-1

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,() STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Kaan (xxx), Semih Güler (xxx), Akaminko (xx)(Dk.62...

Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor: 3-1

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Kaan (xxx), Semih Güler (xxx), Akaminko (xx)(Dk.62 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxx), Bedirhan (xxx), Hürriyet (xxx), Ofoedu (xxx)(Dk.84 Andaç), Semih Şentürk (xxx)(Dk.70 Hasan Ayaroğlu xx), Bruno (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx)- Caner (xx), Onur (xx)(Dk.75 Sinan xx), Abdülkerim (xx), Çağlar (xx), Nascimento (xx), Dimitriadis (xx), Recep (xx)(Dk.46 Muhammet xx), Jones Silva Lopes (xx), Diabang (xx), Mustafa Batuhan (xx)(Dk.46 Nascentes xx)
GOLLER: Dk.25 Dorukhan, Dk.64 Ofoedu, Dk.75 Kaan (Eskişehirspor). Dk.86 Jones Silva Lopes (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Ofoedu, Semih Şentürk, Bruno (Eskişehirspor). Ahmet, Diabang (Akın Çorap Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 yendi. Karşılaşma, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra başladı.
Eskişehirspor ve Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar karşılaşmanın ilk 10 dakikasında sürekli olarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diye' ve 'Her Türk asker doğar' şeklinde slogan attı.
25'inci dakikada Ofoedu'nun ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Dorukhan kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golün ardından Eskişehirsporlu futbolcular asker selamı verdi.
64'üncü dakikada Onur'un geri pasında topu kapan Ofoedu takımın ikinci golünü kaydetti: 2-0
75'inci dakikada Kaan sol çaprazdan ceza alına girdi vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 3-0.
86'ncı dakikada gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Jones Silva Lopes kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-1. 
Maç, Eskişehirspor'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314