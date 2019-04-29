Eskişehirspor - Afjet Afyonspor maçının ardından

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - Eskişehirspor'un kendi sahasında 3-1 kazandığı Afjet Afyonspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, her iki takım adına da önemli bir karşılaşmadan galip çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gollerin doğru zamanda geldiğini anlatan Çapa, “1-0’dan sonra, maçın 35’nci dakikasından sonra rakibimiz baskı kurarak oynamaya başladı. Ne kadar pozisyona girememiş olsa da devre arasına 2-0 girmek bizim açımızdan önemliydi. İkinci devre rakibimizin daha baskın oynayacağını biliyorduk. Çünkü hafta içerisinde yeterince örnekler vardı. Giresun ve Elazığ karşılaşmaları da bizim için ders niteliğinde karşılaşmalardı. Bunu da oyuncularımıza devre arasında söyledik. Orta sahadaki özellikle oynayan oyunculara alan oluşturmalarını gerektirdiklerini, bu da nitekim gayet iyi oldu. 2-1’den sonra panik yapmadan 3'üncü golü aramaya çalıştık. Gereğinden fazla pozisyona girdik ama oyunu koparamadık. 3-1 galip geldiğimiz için tabi ki mutluyuz. Çünkü bir sezonun emeği var. Bir sezonun emeği sadece futbolcuların, teknik kadronun yöneticilerin değil tüm şehrin emeği var. Bu emeği de bugün olumlu sonuçlanması bizim ve camiamız adına çok mutlu edici. Camiamıza hayırlı olsun. Bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZONUN EN BÜYÜK ŞAMPİYON ADAYI ESKİŞEHİRSPOR’DUR"

Eskişehispor’un mevcut kadrosunu koruyup genç oyunları da takıma kattıklarında takımın gelecek sezon şampiyonluk adayı olacağını ifade eden Çapa, “Eskişehispor'un ne kadar önemli ve değerli olduğunu gelecek yılda Türk futbolu daha iyi anlayacaktır. Bu sezon gerçekten zor ve kurtulunması gereken bir sezondu. Bundan sonra doğru işler, doğru inşalar yapılırsa ben eminim ki gelecek 5-6 yıl içerisinde Türk futbolunda ismini sadece tribünde değil sahada da yazdıracaktır. Çünkü bu tribün olduğu sürece coşkulu ve hedefi olan bir takım olmak zorunda artık. Sadece tribünler Türkiye’nin örneği değil, aynı zamanda sahada oynayan, vizyonu, misyonu olan bir kulüp olmak zorunda. Altyapıdan çıkan futbolcu sayısı bir hayli fazla. U17’de oynayan bir hayli futbolcumuz var. Şu andaki mevcut kadroyu koruyabilirsek, gelecek olan gençlerin üzerine de genç oyuncuları da aralarına katabilirse bence gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı Eskişehirspor’dur” dedi.

"PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORDUK"

Afjet Afyonspor Yardımcı Antrenörü Cevdet Göç ise beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Hiç beklemediğimiz bir sonuç, bizim için önemli bir maçta. Puan ya da puanlar almak istiyorduk. Çok çalıştığımız yan toptan gol yedik. Ona çok üzüldük. Her hafta cezalı ve sakatlar var. Kadro yapımız çok dar. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık, golü bulduk. Kırmızı karttan sonra risk aldık. Geri çekilmez olmazdı, puanlar almak istiyorduk. İkinci yarı 10 kişiye rağmen çok üstün oynadık. Son düdüğe kadar mücadelemizi vereceğiz. Eskişehirspor’a başarılar diliyoruz."

Afyonspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek, karşılaşmanın son dakikasında hakeme yönelik itirazlarının ardından tribüne gönderildi. Bu karara tepki gösteren Şimşek, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilerek tribüne çıkarıldı.

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