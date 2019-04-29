Eskişehirspor - Afjet Afyonspor: 3-1

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Kemal Mavi (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xxx) - Erdal (xxx), Issah (xx), Mevlüt (xx) (Dk. 78 Sezgin xx), Mehmet Feyzi (xx), Milinkovic (xx), Sekidika (xx), Sissoko (xx), Furgan (xx) (Dk. 62 Furkan xx), Mehmet (xx), Emre (xxx) (Dk. 89 Ferhat x)
AFJET AFYONSPOR: Soner (xx) - Uğur (xx), Gökhan (xx), Bayram (xx), Emre (xx), Mehmet (xx) (Dk. 89 Cenk x), Metin (xx), Türker (xx), Musa (xx) (Dk. 82 Aykut x), Onur (xx) (Dk. 45 Ajeti xx), Oltan (xx)
GOLLER: Dk. 8 Erdal, Dk. 45 - Dk. 85 Emre (Eskişehirspor) - Dk. 49 Oltan (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 49 Emre (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Feyzi, Milinkovic, Emre, Sissoko (Eskişehirspor) - Emre, Uğur, Mehmet, Musa (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1'inci Lig 31'inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Afjet Afyonspor’u 3-1 mağlup etti.
2’nci dakikada Onur Ramazan defansın hatasında buluştuğu topla ceza sahasına girerken sert vurdu, top az farkla auta çıktı.
8'inci dakikada serbest atış kullanan Milinkovic’in ceza sahasına ortasında arka direkte Erdal’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
12’nci dakikada ceza sahasında ara pasla buluşan Sissoko, kaleci ile karşı karşıya kalırken uygun pozisyondan yaralanamadı.
21'inci dakikada Oltan ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih, Oltan’ın şutunu ayağıyla çıkardı.
45'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Feyzi’nin pasında topa vuran Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
48'inci dakikada sağdan ortalanan topa vuran Oltan, top ağlarla buluşturdu: 2-1.
54'üncü dakikada Milinkovic’in ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı.
85'inci dakikada Sissoko’nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Soner çıkardı. Ondan dönen topu Emre tamamlayıp topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
90'ıncı dakikada hakem Kadir Sağlam, Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek’i itirazlarından dolayı tribüne gönderdi.
Mücadele 3-1 tamamlandı.
FOTOĞRAFLI