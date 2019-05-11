Eskişehirspor - Adanaspor maçının ardından

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - Eskişehirspor'un kendi sahasında Adanaspor’a 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, zor bir sezonu geride bıraktıklarını ve bu sezondan çok şey öğrendiğini söyledi. Kendi sahalarındaki son karşılaşmada galip gelmek istediklerini ancak kazanamadıklarını ifade eden Çapa, “Ligin iç sahadaki son karşılaşmayı galibiyet ile taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz. Afyon karşılaşmasından sonrasında söylediğimiz gibi hedefimize amacımıza ulaştık. Bundan dolayı da mutluyuz. Zor bir sezondu. Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir sezondu. Bu sezon da çok ders çıkarılması gereken bir sezon oldu. Eskişehirspor’un çok ders çıkarması gerekiyor. Bu sezon çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bana çok şey kattı. Belki maddi anlamda bir şey katmadı ama manevi anlamda çok şey kattı. Ne pişmanım ne de en ufak bir geriye dönüp baktığımızda neden yaptım demedim. İyi ki yaptım dedim. Burası bizim evimiz, burası bizim camiamız” şeklinde konuştu.

‘KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK’

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise kötü bir sezon geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “İki takım da süper iki takım. Süper Lig'in gerçekten korkulu takımlarından Adanaspor ve Eskişehirspor. Bu sene ikisi de aldığı skorlarla, daha çok kendimize baktığımızda da kötü geçirdik. Eskişehirspor’un yapılanmasının dolayı gençlerle ilk yarıda çıkıp mücadele etti. Gençlerin ayakta tutuğu bir takım halinde buraya gelmesi ayrı bir konu. Biz kendi açımızdan değerlendirdiğimizde de kötü giden bir sezonun son iki haftasına geldiğimizde kazanmak için gelmiştik. Bu sezonun son iki maçını kazanarak bitirmek istiyorduk. Eskişehirspor’un son haftalardaki performansı gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok coşkulu bir takım görüntüsündeydi. Taraftarını arkasına alıp gerçekten sahasında müthiş organize olan bir takımdı. Tabii ki hafta içi alınan sonuçtan sonra matematiksel olarak rahatlamak Eskişehirsporlu oyuncuları da baya rahatlatmıştı. Bu anlamda çıktığımız müsabakada önce golü bulduk. Ondan sonra net pozisyonları bulduk. Bunların içinde 3 tanesini değerlenirdik. Oyuncularımı da kutluyorum.”

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