Eskişehirspor - Adanaspor: 0-3

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR ()
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Sissoko (xx), Issah (xx) (Dk. 46 Mehmet Feyzi xx), Milinkovic (xx), Erdal (xx), Furgan (xx) (Dk. 77 Talha xx), Furkan (xx), Sekidika (xx), Hakan (xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx) (Dk.65 Mete xx)
ADANASPOR: İrfan (xx) (Dk.89 Özer x)- Göksu (xx), Enes (xx), Veli (xx), Ahmet (xx), Vasile (xx), Furkan (xx), Bagayoko (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 77 Hakan xx), Eren (xx) (Dk. 86 Mustafa x)
GOLLER: Dk. 29 Furkan, Dk. 60 - Dk. 65 Ahmet (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Erdal (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Özkan, Göksu, Veli (Adanaspor)
Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Adanaspor’a 3-0 mağlup oldu.
7’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmet’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
29'uncu dakikada kornerden gelen topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, Furkan gelişine düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
50’nci dakikada Sekidika sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği gibi vurdu, top az farklı auta çıktı.
60'ıncı dakikada Ahmet Dereli, çalımlarla geldiği ceza sahasında kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-2.
65'inci dakikada sağ kanattan gelen topla ceza sahasında buluşan Ahmet Dereli, savunmayı çalımlayıp topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3.
90’ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerken vuran Milinkovic’in şutu az farkla dışarı çıktı.
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