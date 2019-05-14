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Eskişehir’de ‘Fener Ol’ afişleri kaldırıldı

ESKİŞEHİR,()- ESKİŞEHİR’de Fenerbahçe’nin 'Fener Ol' kampanyası için asılan bilbord afişleri, Eskişehirspor taraftarınca sprey boyalarla kırmızı renge boyanarak üzerine 'ESES OL' yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı...

Eskişehir’de ‘Fener Ol’ afişleri kaldırıldı

ESKİŞEHİR,()-
ESKİŞEHİR’de Fenerbahçe’nin 'Fener Ol' kampanyası için asılan bilbord afişleri, Eskişehirspor taraftarınca sprey boyalarla kırmızı renge boyanarak üzerine 'ESES OL' yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazarken, taraftarın tepkisi üzerine büyükşehir ekiplerince afişler kaldırıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlattığı 'Fener Ol' kampanyasının reklam afişleri Eskişehir sokaklarındaki bilbordlara asıldı. Kentin birçok noktasında görülen kampanya afişlerinde yer alan sarı-lacivert formalı fotoğraf, Eskişehirspor taraftarları tarafından sprey boyalarla kırmızıya boyandı ve üzerine 'ESES OL' yazıldı. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, afişlerin son fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, "Bilboardlar yanlış basılmış düzelttik arkadaşlar" yazdı. Eskişehirspor taraftarları sosyal medyadaki bu paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda da yorum yaptı.
AFİŞLER KALDIRILDI
Eskişehirspor taraftarlarının tepkisi üzerine kentteki bilbordlarda asılı olan 'Fener Ol' kampanyası afişleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Murat Diri, kentin takımına sahip çıktıklarını ve kimseye karşı düşmanlık ve kin beslemediklerini ifade ederek, "Eskişehirspor taraftarları olarak kentimizin takımına sahip çıkıyoruz. Kimseye düşmanlığımız yok, aynı tutumu diğer Anadolu şehirlerindeki takım taraftarlarından da bekliyoruz. Afişler asıldıktan sonra taraftarlarımız boyalarla afişleri değiştirdi. Gelen tepkiler üzerine de büyükşehir belediyemiz afileri kaldırdı" dedi.
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