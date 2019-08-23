Eskişehir Teknik Direktörü Çapa’dan yönetime ültimatom

Oğuzhan DEMİR-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,()-

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlayan takımda, yönetimin futbolculara ve kendisine verdiği sözleri yerine getirmesi için 1 gün süre tanırken, “Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok. Bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda açıkça kendilerine net olarak ültimatom koyduk. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Verilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda” dedi.

"YÖNETİME RAPOR VERİYORUM KARAR VERECEK MEKANİZMA YOK"

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Oldukça gergin olduğu gözlenen Çapa, “Yönetim içindeki belirsizliği anlatmama gerek yok. Geçtiğimiz sezon 33-34 futbolcuyla çalıştığımız bunun sayı olarak çok fazla olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeylerle başladık. Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok. Bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda açıkça kendilerine net olarak ültimatom koyduk. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Verilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda. Bu süreci bu şekilde götüremeyiz, mümkün değil. Buradan neden bu kadar bekliyor diyebilirsiniz benim için. Geçtiğimiz sezon, bırakın bu kulüpten 1 lira para almayı, çoğunuzun inanmayacağı kadar da bu kulübe yardım etmişimdir. Siz maddi olarak tatmin olamıyorsanız ki biliyoruz öyle bir beklentimiz yok ama sahada da kadro olarak sizi tatmin etmiyorlarsa, kadro yapılanmasında bazı kararları alamıyorlarsa yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz” dedi.

"KAÇAN DEĞİL MÜCADELE EDEN TARAFTAYIZ"

Sorunlardan kaçan değil mücadele eden bir yapıda olduğunu ifade eden Çapa, gazetecilerin bırakmayı düşünüp, düşünmediğini sorması üzerine şunları söyledi:

“Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi, bizlere verilen sözler yerine gelecek mi? Bundan sonraki süreçte Eskişehirspor’un kurtuluşu ne olacak. Bunlar uygulanacaksa sonuna kadar varız, kaçan değil mücadele eden taraftayız. Bunlar olmayacaksa burada durmamızın ne anlamı var? Ne sizin, ne bizim ne de taraftarın. Taraftar niye bu kadar cefa çekiyor ki anlamadım? Ben bir teknik adamım, bu birikime ve bu zekaya sahibim. Bunların benim işim olmadığını biliyorum. Bu takımın sezona başlamak için ne kadar bütçeye ihtiyacı olduğunu teknik adam olarak söylüyorsam ki bu benim görevim değil. Bugün ben sorgulanıyorum, oysa bu benim işim değil. Benim Osman beyle bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım olsa burada durmam. Onun sıkıntısı olsa beni burada tutmaz. İkimizde de böyle bir yetki var. Eğer her yıl 2-3 tane kongre oluyorsa, bir şeyler doğru olmadığı için oluyor. Sabır gösterilmediği için oluyor. Neden her gelen 2-3 ay sonra gitmeye kalkıyor? Çünkü o zamanı ve o fırsatı vermiyorsunuz”

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-Çapa’nın açıklaması

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