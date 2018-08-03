Eskişehir'de Kano Şampiyonası

TÜRKİYE Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası' Eskişehir'deki Sarısungur Göleti'nde başladı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na 15 ilden 27 takım, 281 sporcu ile katıldı. 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan Kano Türkiye Şampiyonası nefes kesen müsabakalara sahne oluyor.Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden de 23 kanocunun da kürek çektiği yarışların ilk gününde 1000 metre müsabakaları gerçekleştirildi. Sakarya, Rize, Şanlıurfa, Van, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla gibi çeşitli illerden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Hafta sonunda da devam edecek yarışlarda cumartesi günü 500 metre yarışları, pazar günü ise 200 metre yarışları gerçekleştirilecek.

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