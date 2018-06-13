Eskişehir'de amatör spor kulüplerine 248 bin liralık destek

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,()

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 50 amatör kulübe, toplam 248 bin lira yardımda bulunuldu.

Amatör spor kulüplerine yapılan destek nedeniyle Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadri Atam ile amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Türkiye'de son yıllarda amatör sporlarda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Vali Özdemir Çakacak, "248 bin lira nakdi yardımın yapıldığı amatör spor kulüpleri, halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onların zararlı faaliyetlerden ve ortamlardan uzak kalarak sağlıkla ve sporla yaşamayı karakter haline getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal yarışmalarda illimizi, uluslar arası müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiriyorlar. Türkiye'de son yıllarda amatör sporlar konusunda ciddi çalışmalar yapılmakta ve hayli de mesafe alınmış vaziyettedir. Amatör spor ile başlayan sağlıklı bir hayat yaşama felsefesi birçok çocuğumuza ve gencimize profesyonelliğin kapısını da aralayacaktır. Bu da bizlere hem sağlıklı bir nesil hem de tüm spor branşlarında il ve ülke olarak nice güzel başarı hikayesi olarak geri dönecektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, 248 bin liralık temsili çeki Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Atam'a verdi.

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