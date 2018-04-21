Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Eskişehir Basket - Yeşil Giresun Belediyespor: 86-75

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Halil Baldemir (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 7, Yunus Emre Sonsırma (xx) 5, Ayres (xxx) 14, Baron (xxx) 10, Duncan...

Eskişehir Basket - Yeşil Giresun Belediyespor: 86-75

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Halil Baldemir (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 7, Yunus Emre Sonsırma (xx) 5, Ayres (xxx) 14, Baron (xxx) 10, Duncan (xxxx) 25, Buğrahan Tuncer (xxx) 12, Caner Erdeniz (xx) 3, Marsall (xx), Mehmet Fırat (x) 2, Kravtsov (xxx) 6, Doğan Şenli (xx) 2 
YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: James (xxx) 23, Boynton (xxx) 10,  Buford (xxx), Leon Harun Apaydın (xx) 3, Enes Berkay (xx) 4, Dusan Cantekin (xxx) 8, Williams (xxx) 13, Jefferson (xxx) 14
1'İNCİ PERİYOT: 18- 17
İLK YARI: 45 - 45 
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 60
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Yeşil Giresun Belediyespor'u 86-75 mağlup etti.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 18-17 önde bitirdi. 
Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise takımlar soyunma odasına 45-45'lik eşitlikle gitti. 
3'üncü periyotu Eskişehir Basket 66-60 önde tamamladı. 
Son periyotta da oyunun üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket, Yeşil Giresun Belediyespor'u  86-75 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314