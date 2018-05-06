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Eskişehir Basket - Muratbey Uşak: 85-84

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,() SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx), Can Mavisu (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 5, Yunus Emre Sonsırma (xxx) 9, Ayres (xxx) 10, Baron (xxx) 15, Duncan (xxx)12...

Eskişehir Basket - Muratbey Uşak: 85-84

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx), Can Mavisu (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 5, Yunus Emre Sonsırma (xxx) 9, Ayres (xxx) 10, Baron (xxx) 15, Duncan (xxx)12 , Buğrahan Tuncer (xxx) 9, Caner Erdeniz (xx), Marsall (xxx) 13, Kravtsov (xxx) 10, Doğan Şenli (xxx) 2 
MURATBEY UŞAK: Şafak Edge (xxx) 14, Özcan Sürücü (xxx) 6,  Calloway (xxx) 19, Tayfun Erülkü (xxx) 11, Carmchael (xxx) 28, Murat Kozan (xxx) 6, Mehmet Erim (xxx), Yiğit Ovalı (x), Süleyman Yavaş (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 51-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Muratbey Uşak'ı 85-84 yendi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 22-21 önde bitirdi. 
İkinci periyotta farkı açan Eskişehir Basket ilk yarıyı 51-41 üstünlükle tamamladı.
Eskişehir Basket, 3'üncü periyodu da 72-63 önde bitirdi.
Çekişmeli geçen son periyotta Eskişehir Basket, Muratbey Uşak'ı 85-84 mağlup etti.

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