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Eskişehir Basket - Gaziantep Basketbol: 84-85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol takımına 85-84 yenildi.

Eskişehir Basket - Gaziantep Basketbol: 84-85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol takımına 85-84 yenildi.

SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx), Kerem Baki (xxx),
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 3, Yunus Emre (xxx) 9, Ayres (xxx) 8,  Baron (xxx) 11, Duncan (xxx) 12, Buğrahan Tuncer (xxx) 17, Caner Erdeniz (xxx) 3, Dorukhan (xx) 2, Kravtsov (xxx) 19
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxxx) 28, Carter (xxx) 11, Orhan Haciyeva (xxx) 12, Murat Göktaş (xx), Patrick Mller (xxx) 19, Balazic (xx), Freimanis (xx), Can Uğur (xx), Erol Can (xxx) 11, Murphy (xxx) 4
1'İNCİ PERİYOT: 24-25
İLK YARI: 42-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol takımına 85-84 yenildi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Gaziantep Basketbol 25-24 önde tamamladı. 2'nci periyotta oyunun üstünlüğünü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Eskişehir Basket karşısında ilk yarıyı 52-42 önde kapadı. Gaziantep Basket, 3'üncü periyodu da 68-62 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta Gaziantep Basketbol son saniyede attığı 3 sayılık basket ile karşılaşmayı 85-84 kazandı.

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