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Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,() SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Aytuğ Ekti (xx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) , Yunus Emre Sonsırma (xx), Ayres (xxx) 13, Baron (xxx) 20, Duncan (xxx)...

Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Aytuğ Ekti (xx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) , Yunus Emre Sonsırma (xx), Ayres (xxx) 13, Baron (xxx) 20, Duncan (xxx) 14, Buğrahan Tuncer (xxx) 17, Caner Erdeniz (xx), Marsall (xx), Kravtsov (xxx) 9, Doğan Şenli (xxx) 3 
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 21, Oğulcan Baykan (xx),  Kairys (xxx) 10, Simpson (xxx) 10, Burak Can (xx), Walker (xxx) 14, İlkan Kahraman (xx) 3, Stojanovski (xxx) 14, Robinson (xx), Merthan Mutlu (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 21- 18
İLK YARI: 41 - 41 
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk periyodu 21-18, Eskişehir Basket önde bitirdi. 
Aynı çekişmeye sahip olan ikinci periyotta ise takımlar soyunma odasına 41-4'lik eşitlikle gitti. 
3'üncü periyotu ise Demir İnşaat Büyükçekmece 58-55 önde tamamladı. 
Son periyotta oyunun üstünlüğünü eline geçiren Eskişehir Basket, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 yendi.

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