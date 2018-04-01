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Eskişehir Basket - Darüşşafaka: 89 - 82

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,() SALON: Anadolu Üniversitesi HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xx), Kaan Büyükçil (xx), Emin Moğulkoç (xx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 6, Yunus Emre Sonsırma (xx), Jeffrey Ayres (xxx)11, James Baron (xxx) 17,...

Eskişehir Basket - Darüşşafaka: 89 - 82

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,()

SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xx), Kaan Büyükçil (xx), Emin Moğulkoç (xx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 6, Yunus Emre Sonsırma (xx), Jeffrey Ayres (xxx)11, James Baron (xxx) 17, Duncan(xxxx) 26, Buğrahan (xxx) 22, Caner Erdeniz (xx), Kravtsov (xxx) 2, Doğan Şenli (xxx) 5
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Stanton (xx) 4, Wilbekin (xxx) 15, Kartal (xx) 3, Mustafa (xxx) 9, Cummngs (xx) 7, Okben (xx) 5, Furkan Aldemir (xx) 4, Roos Olano (xxx) 15, Johnson (xxx) 9, Eric (xxx) 11
1'İNCİ PERİYOT: 14 - 25 
İLK YARI: 40 - 46 
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 62 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Darüşşafaka Basketbol'u 89-82 yendi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14, ikinci periyodunu da 46-40 Darüşşafaka Basketbol önde kapadı. 3'üncü periyotu ise Eskişehir Basket 69-62 önde tamamladı. Eskişehir Basket, son periyotta da oyunun üstünlüğünü elinden bırakmayarak Darüşşafaka'yı 89-82 yendi.
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