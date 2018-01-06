Eskişehir Basket - Beşiktaş Sompo Japan: 78-87

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,() -

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Serhat Büker (xx), Mehmet Keseratar (xx)

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx), Yunus Emre Sonsırma (xxx)10, Ayres (xxx)12, Baron (xxx)6, Duncan (xxx)11, Buğrahan Tuncer (xxx)21, Caner Erdeniz (xxx), Rowland (xxx)8, Marshall (xxx)7, Kravtsov (xx)1, Doğan Şenli (xx)2

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright (xxx)14, Muratcan Güler (xx), Calrk (xx)1, Samet Geyik (xx), Erkan Veyseloğlu (xx), Sertaç Şanlı (xxx)20, Strawberry (xxx)19, Kenan Sipahi (xxx)6, Diebler (xx)2, Palacios (xxx)15, Weems (xxx)10

1'İNCİ PERİYOT: 18-30

İLK YARI: 45-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 yenildi.

Karşılaşma sürerken İstanbul'dan gelen yakalaşık 150 kadar Beşiktaş taraftarı salona girmek istedi ancak polis buna izin vermedi. Salon dışında toplanan Beşiktaş taraftarları polise taş atınca çevik kuvvet polisleri de TOMA ile su ve biber gazı sıkarak karşılık verdi. Beşiktaş taraftarları bunun üzerine maç sonuna kadar dışarıda beklerken içeride bulunan Beşiktaş taraftar tribününde ise son periyodun başında maytap atılınca hakemler salondan ayrılarak oyunu durdurdu. Polis, tribündeki Beşiktaş taraftarlarını dışarı çıkarınca hakemler tekrar salona gelip karşılaşmayı başlattı.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Beşiktaş Sompo Japan 30-18 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun üstünlüğünü bırakmayan Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket karşısında ilk yarıyı 55-45 önde kapadı. Beşiktaş Sompo Japan, 3'üncü periyotta Eskişehir Basket'in çabasına rağmen üstünlüğünü koruyarak son periyota 66-61 önde girdi. Son periyotta Beşiktaş Sompo Japan, üstünlüğü elinden bırakmayarak Eskişehir Basket'i 87-78 yendi.

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