Eskişehir Basket - Banvit: 80-81

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, ()

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xxx), Zafer Yılmaz (xxx), Halil Baldemir (xxx),

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx), Yunus Emre (xxx) 11, Baron (xxxx) 28, Duncan (xxx) 10, Buğrahan Tuncer (xxx) 5, Caner Erdeniz (xx), Rowland (xxx) 12, Kravtsov (xxx) 7, Doğan Şenli (xxx) 7

BANVİT: Thomas (xxx) 2, Kulig (xxx) 5, Tolga Geçim (xxx) 6, Vidmar (xxx) 8, Rautins (xxx) 10, Rıdvan Öncel (xxx) 9, Taylor (xxxx) 21, Caloiaro (xxxx) 20

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 39-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği Banvit'e tek sayı farkla 81-80 mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 18-17 önde tamamladı. 2'nci periyotta oyunun üstünlüğünü eline alan Banvit, Eskişehir Basket karşısında ilk yarıyı 44-39 önde kapadı. 3'üncü periyodu ise Eskişehir Basket 65-62 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta ise konuk ekip Banvit, karşılaşmayı 81-80 kazandı.

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