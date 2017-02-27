Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME(İzmir), () - ESKİ milli futbolculardan 83 yaşındaki İsmail Kurt, İstanbul'da sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çeşme'yi çok seven, kış ayları hariç yılın 9 ayını İzmir'in turizm cenneti bu ilçesinde geçiren eski milli futbolcu İsmail Kurt'un vefatı üzerine bir açıklama yapan Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, "Dernek üyemiz, eski milli futbolcu ve Türk sanat müziği sevdalısı, güfteleri ve besteleri olan değerli büyüğümüz İsmail Kurt ağabeyimiz vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, sevdiklerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" dedi. İsmail Kurt'un Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nda da bir süre yer aldığını belirtti.

1 Ocak 1934 Kırklareli doğumlu olan Kurt, 1957 yılında Türkiye B Milli Takımında ve 1965- 1968 yıllarında da Türkiye Milli Takımı'nda forma giymişti. Kurt, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarında da futbol oynamıştı. İsmail Kurt, eski milli futbolculardan ve Galatasaray takımı oyuncularından Metin Kurt'un da ağabeyiydi.

Eski Milli Futbolcu İsmail Kurt'un, İstanbul'da yarın yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verileceği bildirildi.



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