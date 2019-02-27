Eski karakol güreş eğitim merkezi oldu, kaderleri değişti

Yaprak KOÇER/ONDOKUZMAYIS (Samsun),() - SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıldır atıl halde duran eski jandarma karakol binası, 5 yıl önce Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Bölgede yaşayan çocukların kaderlerini değiştiren merkez, Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi yetiştirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde, daha önce jandarma tarafından karakol olarak kullanılan ancak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette duran tek katlı binanın, 2014 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Bu karardan, yaklaşık 6 ay sonra da eski karakol binası, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edildi. Bina, Kuşkaya Güreş Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Antrenör Hüseyin Sivri'nin görevlendiridiği merkezde yaşları 9 ile 15 arasında değişen çocuklar eğitim alıyor. 5 yıldır çok sayıda çocuğu sporla tanıştıran merkezin öğrencileri, il ve Türkiye çapında düzenlenen şampiyonalarda başarılara imza atıyor. Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi çıkaran merkezde eğitim alan 8 çocuk ise spor kulüpleri tarafından keşfedilip, transfer edildi. Merkez, Güreş Milli Takımı'na da sporcu verdi.

'5 YILDA 80 ÇOCUK EĞİTİM ALDI'

Antrenör Hüseyin Sivri, 5 yılda yaklaşık 80 çocuğun güreş eğitimi aldığını belirterek, "Sporcularımız arasından Balkan ikincisi, Türkiye birincileri çıktı. Bu bölgedeki çocuklarımız güreş sporuyla ilgileniyorlar. Ailelerde de güreşe büyük bir ilgi oluştu. Aileler, çocuklarını teşvik ediyor. Halen 20 öğrenci eğitim alıyor. Çocuklarımız üniversite sınavında başarısız olmaları halinde köyde fındık bahçelerinde, hayvan peşinde koşacaklardı ama şimdi aralarından milli sporcular yetişiyor. Hafta içi okul sonunda ve hafta sonu antrenmanlar yapıyoruz" dedi.

'DERECE ALINCA HEDEFLERİM BÜYÜDÜ'

Türkiye Şampiyonu olan ve Balkan ikinciliği bulunan Gökhan Günaydın, olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Günaydın, "Burada güreş yapmayı öğrendim. Güreşe ilk önce spor yapmak, sağlıklı olmak için başladım. Müsabakalara katılıp, dereceler kazanmaya başlayınca hedeflerim büyüdü. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Güreşe başlamak bizim için çok güzel oldu. Okuyabilirsek okuyacaktık, okuyamazsak hayvancılıkla uğraşacaktık" diye konuştu.

'TÜM ÇOCUKLAR GÜREŞÇİ OLMAK İSTİYOR'

Türkiye Şampiyonu olan Halil İbrahim Özdil de "Üç yıldır bu merkeze geliyorum. Güreş yapmayı çok seviyorum. Hocamız sağ olsun. Burası eskiden jandarma karakoluydu şimdi güreş eğitim merkezi oldu. Artık bu bölgedeki tüm çocuklar güreşçi olmak istiyor" dedi.

Güreş Eğitim Merkezi'nde, antrenman salonunun yanı sıra çocukların masa tenisi de oynayabilecekleri dinlenme odası ile gece kalabilecekleri yataklı odalar bulunuyor.

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