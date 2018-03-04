Eski Beşiktaşlılar Almanya'da galip

Köln - Stutgart: 2 - 3

İSTANBUL, ()

Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Stuttgart deplasmanda ligin son sırasında yer alan Köln'ü 3-2 mağlup etti.

Rhein Energie'de oynanan karşılaşmada Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Köln'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45 ve 45+2'nci dakikalarda eski Beşiktaşlı Mario Gomez ve 57'nci dakikada geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Andres Beck atarken, ev sahibi Köln'ün gollerini ise 7'nci dakikada Claudio Pizarro ve 86'ncı dakikada Milos Jojic kaydetti.

Tayfun Korkut'un takımın başına geçmesinin ardından henüz maç kaybetmeyen Stutgart, oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Tayfun Korkut da 2004-05 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.