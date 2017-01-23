Eski basketbolcu Gülseren Gönül vefat etti

ANKARA- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Gülseren Gönül'ün cenazesinin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.

BAKAN KILIÇ'TAN GÜLSEREN GÖNÜL İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden Gülseren Gönül için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül'e, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."