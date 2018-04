Eski başkan adayı ve yönetici Hekimoğlu’ndan Trabzonspor’a 61 bin liralık bağış

TRABZONSPOR’da başlatılan bağış kampanyası kapsamında eski yönetici, başkan adayı ve iş adamı Celil Hekimoğlu, bordo-mavili kulübe 61 bin liralık bağışta bulundu.Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Camianın değerli isimlerinden Hekimoğlu, kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhranı atlatabilmesi için başlatılan bu seferberliğe 61 bin liralık bağışıyla ortak oldu” denildi.HEKİMOĞLU: "HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Medical Park Stadyumundan aldığı locayla ve personellerine hediye ettiği sezon formalarıyla Trabzonspor'a destek olan Hekimoğlu, bağış ve kampanya süreci ile ilgili şöyle konuştu: "Biz Trabzonsporumuza her zaman destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Kulübümüzün başlattığı bağış kampanyasına da kayıtsız kalamazdık. Trabzon’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Antalya’dan Türkiye’nin her yerindeki Trabzonlular, Trabzonspor’a gönül vermiş taraftarlarımız, iş adamlarımız bu kampanyaya destek olmalıdır. Yurtdışında da on binlerce taraftarımız, iş adamımız var. Onlar da ellerini taşın altına koyacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı vefalıdır. Cefalıdır da!"Ayrıca kulüpten bağış çağrısına gelen desteklerin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Celil Hekimoğlu'na da teşekkür edildi.

