Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Erzurumsporlu binlerce taraftar bugünkü maç için İstanbul'da

SPOR Toto 2'nci Ligi'nin play off final karşılaşmasını bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da Gümüşhanespor'la oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un binlerce taraftarı, otobüs ve otomobillerle İstanbul'a gitti. Final...

Erzurumsporlu binlerce taraftar bugünkü maç için İstanbul'da
SPOR Toto 2'nci Ligi'nin play off final karşılaşmasını bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da Gümüşhanespor'la oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un binlerce taraftarı, otobüs ve otomobillerle İstanbul'a gitti.
Final müsabakası için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a 50 otobüs kaldırırken yüzlerce otomobil de Erzurum'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Ayrıca Erzurum- İstanbul uçak seferlerinde de yer kalmadı. Erzurumlu Derneklerin de Ege ve Marmara bölgesindeki taraftarları da otobüs kiraladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan, taraftarının 1200 kilometrelik yolu 19 saatte alarak İstanbul'a hareket etmesini sosyal medyada kavimler göçüne benzetti. Ali Demirhan, centilmence geçmesini dilediği final maçını kazanmak ve Spor Toto Birinci lige çıkmak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246