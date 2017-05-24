Erzurumsporlu binlerce taraftar bugünkü maç için İstanbul'da

SPOR Toto 2'nci Ligi'nin play off final karşılaşmasını bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da Gümüşhanespor'la oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un binlerce taraftarı, otobüs ve otomobillerle İstanbul'a gitti.Final müsabakası için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'a 50 otobüs kaldırırken yüzlerce otomobil de Erzurum'dan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Ayrıca Erzurum- İstanbul uçak seferlerinde de yer kalmadı. Erzurumlu Derneklerin de Ege ve Marmara bölgesindeki taraftarları da otobüs kiraladığı bildirildi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan, taraftarının 1200 kilometrelik yolu 19 saatte alarak İstanbul'a hareket etmesini sosyal medyada kavimler göçüne benzetti. Ali Demirhan, centilmence geçmesini dilediği final maçını kazanmak ve Spor Toto Birinci lige çıkmak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI