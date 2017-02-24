Erzurumspor Başkanı Demirhan: "Ronaldinho olmak üzere dünya yıldızlarını transfer edeceğim"

ERZURUM, () (fotoğraflı)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da herkes bugün İstanbulspor ile oynanacak maça kilitlendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan "Şampiyonluk yolunda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Taraftarlarımızı İstanbulspor maçına bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün İstanbulspor ile oynanacak maça kilitlenmiş durumda. Ligde 1 maç fazlası ve 2 puan farkla İstanbulspor'un önünde liderlik koltuğunda oturan Dadaşlar, bu maçı kazanmaları halinde son 10 haftaya büyük bir avantaj ve de moralle girecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, "Şampiyonluk yolunda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Taraftarlarımızı Pazar günü İstanbulspor maçına bekliyoruz" dedi.

Demirhan, sezon başından beri Yönetim Kurulu olarak yapılan transferlerle şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı.

"ALIN TERİMİZ VAR, ŞAMPİYONLUK HAKKIMIZ"

Demirhan "Çok zor günlerden geldik. Çıta çok yukarılara çıktı, ama şımarmayacağız. Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in ifade ettiği gibi 'Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var' sloganımızla ligde kalan 11 maçımızı da alarak şampiyon olacağız. Erzurumspor Kulübü'nde herkesin bir alın teri var. Bu alın terini şampiyonluk coşkusu ile yaşamak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1. Lig sonra Süper lige çıktığımızda inşallah o günleri görmek bana nasip olur. Başta Ronaldinho olmak üzere dünya yıldızlarını Erzurumspor'a transfer edeceğim" dedi.