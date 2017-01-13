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Erzurum EYOF'a hazır

 Erzurum'u 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinin (EYOF) heyecanı sardı. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan EYOF için 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon,...

Erzurum EYOF'a hazır

 Erzurum'u 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinin (EYOF) heyecanı sardı. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan EYOF için 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. 300'e yakın sağlık personeli de olası bir kazaya müdahale için EYOF boyunca görev yapacak. Türkiye'nin 9 branşta da festivalde yer alacağını söyleyen EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, tüm tesislerde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. 40 ülkenin kesin kayıt yaptırdığını bildiren Kaplan, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) ile bağlantıya geçtiklerini terör olayları nedeniyle EYOF'un iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Necati Kaplan, "Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanıyla bizzat görüştük. Kesinlikle böyle bir iptalin söz konusu olmadığını ve EYOF'un planlandığı şekilde ülkemizde düzenleneceğini teyit ettik. Tüm tesislerimiz, gelen sporcular ve ailelerin kalacağı yerler hazır. Erzurum'da ve Türkiye'de güvenlik zaafiyeti yok. Spor severleri Erzurum'a bekliyoruz" dedi.

Şehrin yöresel yemeği olan cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı, salonunu işleten Muammer Tanhaş, EYOF ile birlikte esnafın bir nebzede olsa rahat bir nefes alacağını söyledi.

Palandöken'de bulunan 5 otelin de festival boyunca protokol ve sporcular için hazır olduğunu belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, EYOF'un Erzurum'un yüzünü güldüreceğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Esnaf Recai Emeç ile röp.

-Esnaf Muammer Tanhaş ile röp.

-EYOF Koordinatörü Necati Kaplan ile röp.

-Sway Otel Müdür Yardımcısı Ömer Akca ile röp.

-EYOF tanıtım videosu

HABER: HÜMEYRA PARDELİ - KAMERA: ZAFER KUMRU / ERZURUM, ()

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