Erzurum'dak EYOF 2017 Kış festivali insanları şaşırtacak

Erzurum-

(fotoğraflı)

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) EYOF Direktörü Katerina Nycova, şehrin organizasyona hazır olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar dışarından baktıklarında Türkiye'de kış sporlarına uygun bir ortamın olduğunu fark etmiyorlar. EYOF 2017 de bu nedenle insanları şaşırtacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklar devam ediyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında dokuz farklı branşta yapılacak organizasyon için Avrupa Olimpiyat Komiteleri EYOF Direktörü Katerina Nycova, Erzurum'a gelerek incelemelerde bulundu.

2011 yılında Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin de direktörlüğünü yapan Katerina Nycova, Türkiye'deki çalışma sistemini iyi bildiğini belirterek, "Trabzon'daki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ydi ve bu nedenle çok farklı bir ortam vardı. Ama organizasyon tarafında benzerlikler var doğal olarak. Türkiye misafirperverliğini ve bütçe anlamında cömertliğini sunuyor. Bu nedenle de biri yaz, diğeri ise kış sporları organizasyonu olmasına rağmen benzerlikler var" dedi.

"BENİM İÇİN BİR KIŞ CENNETİ"

EYOF 2017'ye sayılı günler kala hazırlıkları yerinde inceleyen Nycova, "Benim için bir kış cenneti" vurgusu yaparak, "Erzurum'daki tesisler gerçekten çok iyi ama bu beni 5-6 yıl önce ilk gelişimde de etkilemişti. Küçük sayılabilecek bir alanda çok fazla buz pisti var. Tesisler kalite olarak da iyi seviyede. Benim için bir kış cenneti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un organizasyona ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu ve çalışmalardan memnun olduğunu vurgulayan EYOF Direktörü Katerina Nycova, "Çok fazla yol kat edildi. Bu da beni memnun ediyor çünkü organizasyonun başlamasına sadece 20 gün kadar bir süre kaldı. Çok kısıtlı bir vakit var. Dediğim gibi, gelişme var ama kalan süreçte yapılacak işler de mevcut. Yakın zamanda yapılacak birkaç ufak detay hariç tesisler hazır. Kar konusunda sorun yok; yapay kar üretmek zorunda değiliz. Kısacası, ilerleme kaydediliyor" dedi.

"EYOF 2017 İNSANLARI ŞAŞIRTACAK"

Nycova, Türkiye'nin kış sporlarındaki gelişimine karşın yurt dışında insanların burada böyle bir ortamın varlığından habersiz olduklarına dikkat çekti. EYOF 2017 Erzurum'un bu algıyı değiştireceğini belirten Nycova, sözlerine şu cümlerle devam etti: "Bazı alanlarda gelişme var ama bazılarında da düşüş söz konusu. Kayakla atlamadan örnek vermek gerekirse, çok fazla organizasyon düzenlenmiyor. Hâlâ gelişmesi gereken şeyler var ama genel olarak kış sporlarında giderek daha iyi duruma geliyorsunuz. Yurt dışında insanlar Türkiye'de kış sporlarına uygun bir ortamın olduğunun farkında değiller. EYOF 2017 de insanları şaşırtacaktır bu nedenle" diye konuştu.

"EYOF, BAŞKA ORGANİZASYONLARI DÜZENLEYEBİLECEĞİNİZİN KANITI"

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Erzurum'a ve Türkiye'e çok şey kazandıracağını belirterek şunları söyledi:

"EYOF'un getirileri arasında birkaç şey var. Bunlardan biri altyapı ve tesis çalışmaları. Türkiye de bu süreçte atlama kulelerini tekrar inşa etti. Belki bundan sonra ülkede kayakla atlamanın gelişimi için yeni çalışmalar yapılabilir. EYOF ve benzeri organizasyonları düzenlemenin amacı, gelecekte başka organizasyonları düzenleyebileceğinizin kanıtı. Daha önce benzer şeyler yaptığınızı göstererek daha büyük organizasyonlar düzenlemeye hak kazanabilirsiniz. Bu da Türkiye'de sporun gelişimi için önemli. EYOF aynı zamanda sporun ve özellikle de genç sporcuların gelişimi açısından önem taşıyor. Erzurum'da düzenlenecek EYOF çocukları motive edecek ve onlar da belki ilerde Olimpik sporcu olmayı hayal edecekler."