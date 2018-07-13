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Erzurum'da Sprint Kupası heyecanı başlıyor

İSTANBUL / Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Erzurum'daki Sprint Kupası ile Balkan Bayrak Yarışmaları Şampiyonası 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Erzurum, 2015'te başlayan Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası'nın dördüncüsüne...

Erzurum'da Sprint Kupası heyecanı başlıyor

İSTANBUL /

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Erzurum'daki Sprint Kupası ile Balkan Bayrak Yarışmaları Şampiyonası 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Erzurum, 2015'te başlayan Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği IAAF Permit kategorisindeki uluslararası yarışmalara yedi ülkeden atletler katılacak. Yarışmaların yapılacağı sprint ve bayrak yarışmaları ile bazı atlama branşlarında Türkiye'nin en iyilerinin dışında Belarus, İran, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan ve İsrail'den sporcular katılacak.
Yarışmalar kapsamındaki 4x100, 4x400 ile iki erkek ve iki kadın sprinterin koşacağı 4x400 karışık takım yarışı, ilki düzenlenen Balkan Bayrak Şampiyonası (Balkan Relay Championships) için de tasnif edilecek ve ilk üç Balkan takımı, ayrıca kürsüye çıkacak.
4. Erzurum Sprint Kupası mücadeleleri, Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda Cumartesi ve Pazar günleri 16:30'da başlayacak. Müsabakalarda Türkiye takımında dünya şampiyonu Ramil Guliyev, dünya ikincisi Yasmani Copello, Akdeniz Oyunları şampiyonu ve 100 metre Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Akdeniz Oyunları ikincisi Emre Zafer Barnes'in de aralarında olduğu 45 milli atlet boy gösterecek.
Müsabakaların yapılacağı branşlar şöyle:
ERKEKLER: 100 metre, 200 metre, 400 metre, 110m engelli, 400m engelli, üç adım atlama, yüksek atlama, 4x100 metre, 4x400 metre
KADINLAR: 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100m engelli, 400m engelli, yüksek atlama, 4x100 metre, 4x400 metre
KARIŞIK TAKIM: 4x400 metre

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