Erzurum'da 'şampiyon'a coşkulu karşılama

İSTANBUL Vodafone Arena'da Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek PTT 1'inci Lig'e yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi, Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Maçtan sonra binlerce spor severin Erzurum'un caddelerinde gece yarısına kadar sürdürdüğü gösterilerin ardından bugün İstanbul'dan THY'ye ait uçakla Erzurum'a gelen mavi- beyazlı kafile için karşılama töreni düzenlendi. İtfaiye arasözlerinin hortumla ıslattığı uçaktan inen Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, B.B. Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan ile Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç, futbolcular coşkulu biçimde karşılandı. GEçtiğimiz sezon Üçüncü Ligden İkinci, bu sezon da ikinci Ligden Birinci lige çıkarak iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan futbolculara çelenk takıldı. Kurban kesilmesinin ardından otobüsle kente hareket edildi. Şampiyon takımının şehirde tur atması taraftarları mutlu etti. Alkışlar arasında süren şehir turunun ardından takım B.B. Erzurumspor tesislerine geçti.

VALİ SEYFETTİN AZİZOĞLU: ŞAMPİYONLARI KUTLUYORUM

B.B. Erzurumspor'un iki sezonda iki şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Vali Seyfettin Azizoğlu, "B.B. Erzurumspor, İstanbul'da Gümüşhanespor'u yenerek sadece hedefine ulaşmakla kalmadı, 7'den 70'e hepimizi sevince boğdu. Şampiyonluğun elde edilmesinde en büyük pay hiç şüphesiz sezon boyunca kar demeden, soğuk-sıcak, yağmur, çamur demeden mücadele veren futbolcularımız başta olmak üzere, teknik kadro ve yönetimindir. Bu büyük başarıda emeği olan herkesi ve Kulüp Başkanı Ali Demirhan'ı gönülden kutluyorum. B.B. Erzurumspor, bir sezon önce üçüncü ligde, şimdi de ikinci ligde şampiyon olarak çok önemli bir başarı elde etmekle kalmamış, yıllardan beri başarıya susamış taraftarını da sevince boğmuştur. Tüm arzumuz, önümüzdeki yıl da yine böyle bir sevinci, 'Süper Lig'e çıktık' diyerek yaşamak ve kırılması güç bir rekora imza atmaktır. BB Erzurumspor ve Gümüşhanespor taraftarlarına, takımlarını maç boyunca dostane bir havada centilmence destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci, bu onuru, bu mutluluğu yaşatanlara, BB Erzurumspor'un Onursal Başkanı sayın Mehmet Sekmen'in şahsında tüm Erzurumlulara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN: SÖZ VERDİK ŞAMPİYON OLDUK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise B. B. Erzurumspor’un Birinci Lig’e yükselmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Göreve geldiğimiz gün ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’ diyerek bir hedef belirledik. Gümüşhanespor ile oynadığımız final maçını da kazanarak PTT Birinci Lig’e yükseldik. Sezon boyunca varını yoğunu ortaya koyan sahada canla başla oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un cefakar ve vefakar futbolcularını yürekten kutluyorum. Bu camiaya gönül vermiş taraftarlarımıza ve hemşerilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. B.B. Erzurumspor’un Kulüp Başkanı Ali Demirhan kardeşimi, yönetim kurulumuzu, Teknik Patron Kemal Kılıç'ı ve Mavi Beyazlı takımımızda görev yapan herkesi canı gönülden tebrik ve takdir ediyorum. Bize omuz veren, destek olan Mavi Beyazlı taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrime bu sevinci yaşatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a teşekkür ediyorum. Erzurumspor inşallah Süper Lig’e çıkartacağız."



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