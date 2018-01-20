Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...

Erzurum'da karnaval gibi şampiyona

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-ERZURUM Palandöken'de düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası başladı. Sporcular zorlu parkuru birinci tamamlayabilmek için rampalardan bir kuş gibi uçtu. Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle bu sabah eleme...

Erzurum'da karnaval gibi şampiyona

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-ERZURUM Palandöken'de düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası başladı. Sporcular zorlu parkuru birinci tamamlayabilmek için rampalardan bir kuş gibi uçtu.
Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle bu sabah eleme turları ile başlayan şampiyonaya, Türkiye ile birlikte Almanya, Fransa, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, İspanya, ABD, Polonya, Rusya, İtalya, Çekya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İsviçre'den 66'sı erkek, 31'i kadın olmak üzere toplam 97 sporcu katıldı. Büyük bir çekişme ile geçen eleme turlarının ardından finale geçildi. Türk sporcularının dereceye giremediği şampiyonada ödül alanlara madalyaları Vali Seyfettin Azizoğlu, Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi.
Şampiyona için Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen izleyiciler zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşadı. Parkurlarda kıyasıya yarışan ve rampalarda bur kuş gibi uçan sporcular varış çizgisinde sevinçlerini çığlıklar atarak paylaştı. Erzurumlular Palandöken'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.
Sporcularla yakından ilgilenen Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un olimpiyatlara hazır olduğunu söyledi. Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Vali Azizoğlu, "Erzurum'da yapılan dünya şampiyonasını milyonlarca kişi televizyonların karşısında canlı olarak izledi. Hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314