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Spor Toto Süper Ligde Şampiyon Beşiktaş!
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Erzurum'da Beşiktaş çoşkusu

SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 deplasmanda yenerek şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ın Erzurum'daki taraftarları sokağa döküldü. Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşitaş'ın Erzurum'daki binlerce taraftarı...

Erzurum'da Beşiktaş çoşkusu
SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 deplasmanda yenerek şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ın Erzurum'daki taraftarları sokağa döküldü.
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşitaş'ın Erzurum'daki binlerce taraftarı kentte bayram havası estirdi. Ellerinde siyah beyaz bayraklarla Cumhuriyet caddesine çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutladılar. Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet caddesine çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdüler. Polisin aldığı güvenlik önlemi altında Atatürk'ün anıtının bulunduğu havuz başına giden taraftarlar sevinçlerini burada da sürdürdü.
Üst üste 2'inci şampiyonluğunu ilan eden ve 3'üncü yıldızı takacak olan Beşiktaşlı taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamalar olaysız sona erdi.

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