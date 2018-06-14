Erzincan hipodromunun temeli atıldı

ERZİNCAN, () -

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün 11'inci hipodromu, Erzincan'da inşa edilecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı temel atma töreninde konuşan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hipodromda 'At'la Terapi Merkezleri' gibi sosyal sorumluluk projelerinin de hayata geçiriliceğini söyledi.

Türkiye'nin 11'inci hipodromunun temeli, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle atıldı. Temel atma töreninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra Ak Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yücetürk ve Ahmet Özbelge, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel Aydın ve Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk hazır bulundu. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, yapılacak olan hipodromun bölgeye büyük katkısı olacağını belirterek, 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını da söyledi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise "Türkiye Jokey Kulübü olarak her bölgemizde ve bütün büyük şehirlerimizde hipodromların olması, yarışseverlerin, atçılığa gönül vermiş kişilerin sektöre katılarak büyüme sağlamalarını ve sektörü geliştirmelerini istiyoruz. Bugüne kadar Elazığ dışında yurdumuzun doğu şehirlerinde bir hipodromumuz yoktu. Erzincan Hipodromuyla bu eksikliği bir ölçüde gidermiş olacağız. Erzincan Hipodromu hizmete girdiğinde bölgede atçılığı geliştirecek, 'At'la Terapi Merkezleri' gibi sosyal sorumluluk projelerimizden Erzincanlılar da yararlanacak ve yöre halkına büyük istihdam sağlamış olacağız" dedi.

200 MİLYON TL'YE İNŞAATI TAMAMLANACAK

Yaklaşık olarak 200 milyon TL'ye mal olması beklenen hipodrom, Doğu Anadolu bölgesinin Elazığ'dan sonra 2. Hipodromu olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Kocaeli hipodromlarının faaliyette bulunduğu belirtildi. Antalya hipodromunun inşaatının devam ettiği ve temeli atılan Erzincan hipodromunun ise ülkemizdeki 11'inci hipodrom olarak faaliyet göstereceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

-Serkan Bayram'ın açıklamaları

-Temel atma töreni

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

