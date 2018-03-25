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Erzin Belediyespor - 12 Bingölspor: 2 - 1

Ufuk AKTUĞ/ISKENDERUN(Hatay),() STAD: Erzin ilçe Stadı HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Sefa Özcan (xx), Ufuk Uğurlu (xx) ERZİN BELEDİYESPOR: Ahmet Can(xx) - Nureddin (xx), Samet (xx), İzlem (xx), Melih (xx), Okan (xx), Sefa (xx),  (xx), Şerif (xx),...

Erzin Belediyespor - 12 Bingölspor: 2 - 1

Ufuk AKTUĞ/ISKENDERUN(Hatay),()

STAD: Erzin ilçe Stadı
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Sefa Özcan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ahmet Can(xx) - Nureddin (xx), Samet (xx), İzlem (xx), Melih (xx), Okan (xx), Sefa (xx),  (xx), Şerif (xx), Tugay (xx), Kaan (xx), Umut (xxx)
12 BİNGÖLSPOR: Kadir (xx)- Doğancan (xx), Barış (xx), Özkan (xx), Gökhan Akıllı (xx), Enver (xx), Harun (xx), Muhammed (xx), Sercan (xx), Fatih (xx),(Dk 60 Tunahan xx), Gökhan Solak (xx)
SARI KART: Enver Abdullah Filiz, Harun Kavaklıdere, Recep Macar (12 Bingölspor), Şerif Doğan, İzlem Anıl Balakkız (Erzin Belediyespor)
GOLLER: Dk 33- 59 Umut (Erzin Belediyespor), Dk 70 Tunahan (12 Bingölspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Erzin Belediyespor, kendi evinde 12 Bingölspor'u 2 - 1 yendi.
Maçın ilk yarısını ev sahibi Erzin Belediyespor, Umut’un golü ile üstün kapattı. Maçın İkinci yarısında fark arayan ev sahibi takım, Umut’un ikinci golü ile sevindi. 12 Bingölspor‘un tek golü ise Tunahan’dan geldi. Karşılaşma Erzin Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. 2-1

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