Ertuğrul Sağlam: "Yerli antrenöre inanıldığı zaman başarılar ortada"

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Yerli antrenöre inanıldığı zaman, güvenildiği zaman ve zaman tanındığı zaman nasıl başarılar ortaya koydukları da ortada" dedi.

Ertuğrul Sağlam, Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Devrek İlçe Stadı'nda oynanan Zonguldak Kömürspor- Hacettepespor karşılaşmasını izledi. Maçtan sonra hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ertuğrul Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlam, Türkiye'de görev alan yabancı antrenör ve futbolculara karşı olmadığını belirterek, "Beklentimiz şu; Yerli antrenörlere yabancılara tanındığı kadar, onlara davranıldığı kadar, sabırla ve hoşgörüyle yaklaşılmaları. Bunu yapacak olan da başkanlarımız ve yöneticilerimiz. Sonuç itibariyle, yabancılarda geliyor bu ülkeye hizmet ediyorlar, katkı sağlıyorlar. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de daha iyi antrenörler gelir ama bir yerli antrenör olarak şunu da biliyorum ki; yerli antrenöre inanıldığı zaman, güvenildiği zaman ve zaman tanındığı zaman nasıl başarılar ortaya koydukları da ortada" dedi.

Süper Lig'de 3 takımın şampiyon adayı olduğunu belirten Sağlam, şöyle dedi:

"Şampiyon adaylarından Medipol Başakşehir'i tebrik ediyorum, şuanda çok iyi götürüyor. Beşiktaş'ın şuanda şampiyonluk yarışında diğer rakiplerinden çok daha şansı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray da bu işi bırakmayacak gibi görünüyor. Çünkü kupada elendikten sonra tek hedefi lig kaldı. 3 takım arasında kıyasıya bir mücadele olacak gibi görünüyor. "

Sağlam, kendisine teklifler geldiğini ancak şu anda çalışabileceği düzeyde bir teklif gelmediğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ertuğrul Sağlam'ın sohbet etmesi

-Ertuğrul Sağlam'la röp.

HABER - KAMERA: DURMUŞ SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()