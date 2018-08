Ertuğrul Sağlam: "Beklentilere cevap vermek için Kayseri'deyim"

"Sezondan çok umutluyum"

Bursaspor'u 5'inci şampiyon olarak tarihe yazan Ertuğrul Sağlam, 11 yıl sonra Kayserispor'a döndü. Sağlam, yeni takımı ile teknik direktörlükte yeni başarılar hedefliyor. SPORLİG'ten Selahattin Ekrekli'ye açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, "Açık yüreklilikle söylemek istiyorum, Kayseri şehrinin ve Kayserispor'un bizim futbol hayatımızda ve antrenörlük kariyerimizde çok önemli bir yeri var" dedi.

Geçtiğimiz sezon İran'da Traktör Sazi takımını çalıştıran Sağlam, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri dönmesiyle ilgili olarak, "Evet, aslında son dönmem bizim için de yoğun geçti. Geçen sezon başı Malatya daha sonra da İran'da Traktör Sazi tecrübemiz oldu. Ama ben 11 yıl sona tekrar Kayseri'de olmaktan ve Kayserispor'da çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Açık yüreklilikle söylemek istiyorum, Kayseri şehrinin ve Kayserispor'un bizim futbol hayatımızda ve antrenörlük kariyerimizde çok önemli bir yeri var. Tabiri caizse antrenörlük dönemimizdeki yükselişimizi Kayserispor'da gerçekleştirdik, dolayısıyla Kayseri'nin farklı bir yeri var hayatımızda" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİLERE CEVAP VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Kayserispor'da yeniden başarılı olmak adına elinden geleni yapacağını belirten teknik adam, "Bu doğrultuda tabii tekrar Kayseri'de olmanın, açıkçası bir taraftan heyecanını yaşarken, diğer taraftan da Kayserispor'da yeniden daha önceki dönemde yaşadığımız başarıları yaşamak için buradayız. Şu anda gelecek adına Kayseri şehri, taraftarımız çok mutlu ve heyecanlılar. Biz de sorumluluğumuzun bilincinde olan kişiler olarak bu beklentilere cevap vermek için buradayız ve elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"SEZONDAN ÇOK UMUTLUYUM"

Kayserispor'un geleceğiyle ilgili olarak da konuşan Ertuğrul Sağlam, gerek teknik kadrodan gerekse yönetimden memnun olduğunu belirtti. Sağlam, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Açıkçası ben Kayseri'de şu an hem moral ve motivasyon açısından oluşan havanın, hem de bir futbol takımının başarısını sağlayacak şartların oluşumu açısından önümüzdeki sezondan çok umutluyum. Bunu biraz daha açacak olursak, öncelikle başarılı olmak istiyorsak bunun bazı koşulları var. Bu koşulları yerine getirmemiz lazım.

Bunlar nelerdir mesela? İşte vizyon sahibi başkan ve yönetim, onun yanında modern bir stat ve tesis, kaliteli bir kadro, bu kadroyu yönetebilecek yetenekte ve kalitede teknik kadro. Bunların yanı sıra düzgün bir kurumsal yapıya ulaşmış bir kulüp. Daha da önemlisi kulübü daha yukarılara taşıyacak başkan ve yönetimin vizyonu, şehrin olayı sahiplenmesi, takımına sahip çıkıp destek olması.

Bunların altına daha 8-10 tane kriter koyabilirsiniz. Ama ben en öncelikli olanları saydım. Şöyle bir analiz yaptığımız zaman Kayserispor'da şu anda bu saydığım şartların hepsi oluşmuş durumda. O yüzden biz de burada bu elimizdeki dinamitleri bir araya getirip, takımın menfaati adına organize edip bizi başarılı kılacak hem kadro yapılanması hem de sahada futbol kalitesini ortaya koyup, taraftarımızın da desteğiyle inşallah evvelki dönemdeki yaşadığımız o başarıları yaşarız. Başarıları yaşarken hem Kayseri şehrine hem de Türk futboluna değer katmaya çalışacağız."

"BAŞARI İÇİN HER ŞEY VAR"

Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığı sezon öne çıkan özelliklerin fazlasıyla Kayserispor'da da olduğunu belirten Sağlam, "Aslında Bursaspor'un şampiyonluğunda Türk futbolu adına önemli bir mesaj ve örnek vardı. Biraz evvel saydığım Kayseri şehri de Kayserispor ile alakalı bu ortaya çıkan dinamitler özelliklerin ve avantajların o dönemde ortaya çıkan tarihi başarıyı sağlayan şartlarla bire bir örtüştüğünü, hatta daha da öne çıktığını söyleyebilirim. Şu anda gerçekten başarılı olmak için uygun ve huzurlu bir ortam var. Herkesin bir araya geldiği aynı hedef doğrultusunda mücadele edebileceği şehirde bulunan en tepedeki insandan, en aşağıdaki insanına kadar herkesin Kayserispor için bir araya geldiği ve ortaklaşa hareket ettiği çok önemli bir güç ve sinerji oluştu şu anda. İnşallah Allah bizi mahcup etmez" dedi.

"HEDEFİMİZ SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK"

Kayserispor ile sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediğini belirten teknik adam, sarı-kırmızılıların geçen sezonki performansını da değerlendirdi. Sağlam, "Geçtiğimiz sezonki Kayserispor'un performansını iki bölüme ayırmak lazım. Sezon başından devre arasına kadarki bir de devre arasından sezon sonuna kadarki performansı. Yani birbiriyle hiç örtüşmeyen iki tane zıt performans ortaya konmuş. İlk devre Avrupa kupalarına gidebilecek bir performans üst sıralar ve 30 puan, ikinci devre 14 puanda kalmış futbol olarak ortaya bir şey konmamış, heyecanını tamamen kaybetmiş, belki de ilk devre elde ettiğini yeterli bulmuş ve ikinci yarıda hayal kırıklığına uğramış bir takım. Biz tabi şunu yapmak istiyoruz. İlk devredeki performansın hatta onun üzerine de koyarak daha yukarılara çıkarmak, bunu devamlı ve istikrarlı bir hale getirip sezon sonunu da bu şekilde tamamlamak" şeklinde konuştu.

"KEYİF VEREN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Oynadıkları futbol ile izleyicilere keyif vermek istediklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Oyunun her saniyesinde oyunu yaşayan ve oyunu bırakmayan, maçın son saniyesinde bile her şeyini ortaya koyan, futbol adına doğruları yapmaya çalışan, kazanırken keyif veren, kaybederken bile taraftarını mutlu eden bir takım olmaya çalışıyoruz. Tabii bunun neticesinde maçları da kazanmaya çalışacağız. Kazanırken de puan sıralamasında bizi, camiamızı, taraftarımızı mutlu edecek bir yerde de sezonu tamamlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1 YA DA 2 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Yapacakları transferlerin henüz bitmediğini de belirten Sağlam, "Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başedikoğlu ve Bernard Mensah'ı transfer ettik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımıza 1 ya da 2 tane daha iyi oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Kaybımız olmadı derken Badji ve Mendez takımdan ayrıldı. Onların yerini de doldurduk. Bunun yanında da kamp sonunda eğer herhangi bir mevkii de eksik görürsek oraya da takviye yapacağız. Çünkü şu anda ligde bulunan takımlar içerisinde kadro planlaması ve yapılanması itibariyle en öndeki iki takımdan biriyiz. Tabi bunun avantajını kullanmak isteyeceğiz. Şu anda istediğimiz kadroyla çalışıyoruz" dedi.

"REKABET İLE FUTBOL KALİTESİ ARTACAK"

Geçtiğimiz sezon ligde yaşanan mücadeleyi değerlendiren Sağlam, "Yukarıda da aşağıda da büyük mücadele yaşandı. Bu futbol kalitesini çok arttırmasa bile en azından futbol heyecanını sezon sonuna kadar devam ettirdi. Ben olaya şu şekilde bakıyorum. Türkiye'de özellikle daha önceki dönemlerde 4 büyükler diye adlandırdığımız takımlar vardı. Bursaspor'un şampiyonluğundan sonra 5'inci büyük diye adlandırılmaya başlandı ki; bence her haliyle hak ediyor. Başakşehir'in artık hem ekonomik yapısı, hem de şartları itibariyle zirveyi her sene zorlayacak bir takım olabileceğini düşünüyorum. İşte bunların içerisine Kayserispor, Göztepe, Konyaspor, Akhisarspor Türkiye Kupası'nı kazandı, böyle takım kalitesini ve kulüp standartlarını seviyesini üst düzeye çıkaran takımların sayısının artmasıyla Türk futbolunda çok ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. Bu rekabet ortamının yükselmesi Türk futbolunun kalitesini direkt arttıracak. Hem kulüplerimizin Avrupa'da ki mücadelelerinde, hem de Milli takımımızın diğer ülkelerle yaptığı mücadelelerde olumlu etki edeceğine inanıyorum. Bu ortaya çıkan kaliteyi doğru yönetmek ve yönlendirmek lazım. Bunu yapabilirsek önümüzdeki yıllarda inşallah Türkiye'de bu rekabet ortamıyla hem futbolun kalitesi artacak, hem de milli takımımıza olumlu yansıyacak inşallah" açıklamasında bulundu.

"SABIR VE İSTİKRAR ŞART"

Futbolda başarının ancak istikrar ile gelebileceğini belirten Ertuğrul Sağlam, "Bunu yıllardır konuşuyoruz. Futbolda başarı istiyorsak sabır ve istikrar çok önemli rol oynuyor. Maalesef bizim de yaptığımız en kötü iş bu. Bunun çok somut örnekleri de var. İşte Avrupa şampiyonu olmuş ya da Avrupa'nın en önemli milli takımlarını ve kulüp takımlarını çalıştırmış antrenörlerini de ülkemize getirdik. Ama 3 yıllık mukavele yaptığımız bir antrenörü 3 ay sonra 'Nasıl kovarız?' diye kulisler yaptık sonra da kovduk. 'Kimine kasap, kimine balta, kimine futboldan anlamıyor, kimine uyukluyor' dedik. Yani hepsine bir kulp taktık. Maalesef büyük törenlerle ve davul zurna ile karşıladığımız bir çok hocayı gönderdik. Bunu da başarabildik. Demek ki ortada bir yanlış var. Bu hocalar ülkemize gelirken başarılı, bizden ayrıldıktan sonra da başarılı oluyorlarsa o zaman burada bir yanlışlık var demektir. Dolayısıyla bunu iyi analiz etmek ve radikal bir şekilde çözümünü üretmek lazım" dedi.

''VAR'' SİSTEMİ FAYDA GETİRİR

Yeni sezon da uygulanmaya başlanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında da yorumda bulunan teknik adam, "Ben 'VAR' sistemine kesinlikle katılıyorum. Bence futbolda adaleti sağlama açısından çok fayda getireceğine inanıyorum. Örneklerini Dünya Kupası'nda gördük. VAR sistemi sayesinde birçok takımın verilmeyen golü, verilmeyen penaltıları verildi. Ya da yanlış karar verildiyse düzeltildi. Dolayısıyla bir takımın emeği heba olmadı. Bu turnuvalar çok ciddi turnuvalar. Buralarda bir ülkenin, milyonlarca insanın büyük beklentisi var. O kadar büyük yatırımlar yapılıyor. O kadar insan oraya akın ediyor. Orada kendi milli takımının başarısı için birçok fedakarlık yapıyor. O yüzden hakemin göremediği bir pozisyonun diğer yardımcı hakemler tarafından uyarılarak değiştirilmesi kadar doğru bir davranış yoktur" şeklinde konuştu.

"HANGİ RUHTAN BAHSEDİYORUZ?"

VAR Sistemi'ni futbolun ruhuna aykırı olduğu için desteklemeyenlerin hatırlatılması üzerine ise Sağlam, "Hangi ruhtan bahsediyoruz? Türkiye'de top sanki 55-60 dakika sahada kalıyor da hakemin 'VAR' sistemi nedeniyle durduracağı toplam 1- 2 dakika mı futbolun ruhunu bozacak? Onun için ben bu görüşe inanmıyorum" dedi.

