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Ertuğrul Sağlam: Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım

SPOR 30.01.2020, 18:10
Ertuğrul Sağlam: Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Sadece 2 puan farkla lideriz daha hiçbir şey bitmiş değil. Sadece öne geçtik. Bu bizim üzerimizde bir rehavete yol açarsa bunun acısını hep beraber çok ağır bir şekilde yaşarız. Sonrasında da üzülürüz. Sonrasında üzülmemek ve bir travma yaşamamak için bizim biraz daha ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım” dedi.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve takım kaptanlarından Ferhat Çulcuoğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Ertuğrul Sağlam ve tecrübeli oyuncu Ferhat Çulcuoğlu, Pazar günü kendi sahalarında 2-0 kazandıkları Başkent Akademi Futbol Kulübü maçını ve hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu mücadelesini değerlendirdi. Ligde sadece 2 puan farkla lider olduklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Şu anda 2 puan farkla lideriz. Ligin bundan sonra kalan kısmında üstte şampiyonluk mücadelesi, onun altında Play-Off mücadelesi, Play-Off grubu içerisinde olanlar bulundukları yeri korumaya çalışıyor, altta 4-5 tane takım Play-Off’a girmenin içerisinde. Şanlıurfaspor’un dışında 2 takım küme düşme potasının içerisinde. Onlar da oradan kurtulmaya çalışıyor. Küme düşme potasının üzerindeki 4-5 takım da o potaya girmemeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Şanlıurfaspor’un haricindeki takımların gerçekçi bir hedefi var” diye konuştu.
"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
Lider olmaları ile beraber kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Sağlam, “Biz sadece şu anda 2 puan öndeyiz. Daha önümüzde oynayacağımız birçok karşılaşma var. Etrafımızdaki birçok insan da maalesef sanki bu takım işi bitirmiş, şampiyon olmuş gibi. Biz insanları başarıya motive etmek, yönlendirmek için bazı şeyleri ortaya koyuyoruz ama demek ki yanlış anlaşılmışız. Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Daha hiçbir şeyi de başarmış değiliz. Sadece öne geçtik. Bu bizim üzerimizde bir rehavete yol açarsa bunun acısını hep beraber çok ağır bir şekilde yaşarız. Sonrasında da üzülürüz. Sonrasında üzülmemek ve bir travma yaşamamak için bizim biraz daha ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Daha gerçekçi düşünmemiz lazım. Futbolun gerçeklerini de aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Herkes de bu doğrultuda biraz daha hareketlerine, söylemlerine, davranışlarına dikkat etmeli ve uzun zaman sonra aldığımız bu liderliği de bırakmama adına herkes daha fazla çalışmalı, daha fazla sorumluluk almalı ve daha fazla fedakarlık yapmalı. İnşallah da bu süreci bu şekilde geçip mutlu sona ulaşalım” şeklinde konuştu.
FERHAT ÇULCUOĞLU: HAYALLER İNŞALLAH GERÇEĞE DÖNÜŞECEK
Her maçı final olarak gördüklerini ifade eden takım kaptanlarından Ferhat Çulcuoğlu ise, “İkinci yarı başladığında Gümüşhanespor maçını güzel bir oyun ve güzel bir skorla geçtik. Daha sonrasında Pendikspor maçında iyi mücadele oldu ama iyi oyun olmadı. Başkent Akademi maçında da öyle. Her maçtan 3 puan almak çok önemli ama inanın biz 3 puanı alıp o gün kötü oynadığımız zaman mutlu olmuyoruz çünkü iyi oynamak adına en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Bütün açıkları kapatarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sahaya yansımadığı zaman galip de gelsek soyunma odasında mutsuzluk oluyor çünkü iyi oynamak adına her şeyi yapıyoruz. Sadece mücadele etmek bizi mutlu etmiyor. Takım olarak her zaman iyi mücadele edeceğiz. Aynı zamanda da iyi futbol oynayacağız çünkü bizim takımımız bu kalitede. Onun için son maçta da iyi futbol oynamadık. Pendikspor ve Başkent Akademi maçında iyi oynamadık. Bunları düzeltmemiz gerekiyor çünkü bazen işler terse dönebilir. Bunları iyi çalışıp bu hafta bunu aşacağımızı düşünüyorum. Takım başarıya kenetlenmiş durumda. Çok kaliteli bir takımımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Oyunsal anlamda da eksiklikleri giderip hocamızın talimatlarını yerine getirirsek daha emin adımlarla gidebiliriz. Şu an bir şey başarmış değiliz. Sadece bir fırsat yakaladık, öne geçtik ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sonunda da kazanacağımıza inanıyoruz. Sezon sonu mutluluğunu hayal etmeye başladık. Hayaller inşallah gerçeğe dönüşecek. Taraftarımızın desteği çok iyi. Bizim hep arkamızdalar. İçeride ve dışarıda bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Tüm camia olarak başarıya kenetlendik” dedi.

 

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