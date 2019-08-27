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Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de
Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir birçok kulüple görüşme halinde...
SPOR 26.08.2019, 17:07
Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir birçok kulüple görüşme halinde olan milli futbolcu, Bursaspor'un bir diğer oyuncusu Umut Meraş'ı da kadrosuna katan Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 30 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir birçok kulüple görüşme halinde olan milli futbolcu, Bursaspor'un bir diğer oyuncusu Umut Meraş'ı da kadrosuna katan Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 30 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
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