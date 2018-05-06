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Ertuğrul Ersoy: "Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri performanstan ötürü...

Ertuğrul Ersoy: "Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu.
Gösterdikleri performanstan ötürü takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyleyen Ertuğrul, "İyi mücadele ettik. Bu mücadelenin hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 hafta önce yapılanmaya gittik Mustafa Er'le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi, doğru oynuyoruz. Matematiksel olarak sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki yıllarda Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Biz böyle oynamaya devam edersek, en iyi taraftar arkamızda olduğu sürece önümüzde olacak takım yok. Hocanın gelişiyle geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.
Birlik oldukları sürece bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Ertuğrul Ersoy, "Olaylar bizim içimizdeki şeyler. Aramızdaki şeyler. Bunları konuşmak istemiyorum. Taraftarımız da bir nebze olsun mücadeleyi gördüğü için arkamızda duruyor" diye konuştu.
Ertuğrul son olarak Sow ile ilgili gelen bir soruya, "Sonuçta onun için duygusal bir maç. Emek verdiği kulübe karşı oynadı. Elimden gelen her şeyi yaptı. Sonuca gidemedi. Çok iyi bir oyuncu. Bize çok faydası dokundu. Önümüzdeki yıl ne getircek bilemem ama oda üzüntü içerisinde bir duygusallık yaşadı" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ertuğrul Ersoy'un açıklamaları
- Oyunculardan detaylar

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