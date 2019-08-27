Ertuğrul Ersoy alacaklarını bıraktı ve Bursa'ya veda etti

Bursaspor'dan Fransız ekibi Le Havre'ye transferi açıklanan Ertuğrul Ersoy, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, sitemkar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sadece bedenim ve ruhumla değil futbolculuğumla da bu topraklarda doğdum, ömrüm yettiği sürece bu topraklarda yaşayacağım. 21 yaş yuvam diye bildiğim Bursaspor’umu ligde tutmaya yetmedi ama bir saniye bile olsa gözümü kırpmadım, nöbet yerimi terk etmedim, pazu bandına ihanet etmedim. Genç bedenimle bu denli ağır sorumluluğu kaldırmaya çalışırken, bu yükü zamansız omuzlarıma verenleri bir gün olsun kimseye şikayet etmedim. Son sezon her gece Allah’a, beni Sinan, Sedat, Beyhan gibi iz bırakmış kaptanlarıma mahcup etme diye yalvardım. Hatalı pası ben verdim, rakibimi ben tutamadım ama kaptanlığını yaptığım takım arkadaşlarıma tutulmayan sözleri ben vermedim. Üzerime vazife olmamasına rağmen Özlüce’de cirit atan icra memurlarına ben direndim, parasını alamadığı için antrenmana çıkmayan bir yabancı arkadaşıma, sırf oynasın da katkı versin diye transfer taksidini kendi cebimden ödedim. Bu kutsal forma için mücadele ederken kariyerimi riske atma pahasına sakatlandım, ameliyat masasına yattım, kulübümün durumunu bildiğim için ameliyat masraflarından bile kulübüme bahsetmeye utandım, talep etmedim kendim yine sessizce hallettim. Ailem olan kulübümün içinde yaşadığım hiçbir şeyi kimseyle paylaşmadım, kulübümü ve kişileri camiama zarar vermemek adına kamuoyunun önüne hiçbir zaman atmadım ama gün geldi takım arkadaşlarımın üzerinden baskıyı almak için kendimi çekinmeden, korkmadan kamuoyunun önüne attım. Saha dışı olaylar ile uğraşmak zorunda bırakılmamdan dolayı kendi saha içi gelişimime odaklanma fırsatı bulamadım. Alacaklarımdan bahsetmek bile züldür benim için, kulübüme borcumu ömür boyu ödeyemem diye hepsini helal ettim. Yaşadıklarımın ve bize yaşatılanların sadece küçük bir özetiyle veda ederken Bursa’ya ve Bursasporum’a kimseden ne bir alkış, ne de aferin bekliyorum. Tek derdim var; o da çocukluğumdan itibaren şu yaşıma kadar asla bir saygısızlıkta bulunmadığım ve ailem gibi bildiğim camiama, beni yanlış anlatmak ve hakkımda bir algı operasyonu gerçekleştirmek için tetikte bekleyenlere karşı kendimi doğru ifade edebilmektir. Vakıfköy’ün bereketli topraklarından yetişmiş ve bu kutsal formayı giyme onuruna sahip olduğum her an için yaradana şükretmiş biri olarak, başta taraftarımıza ve ardından kamuoyu yaratma gücü olanlara vermek istediğim mesaj şudur; ister bu şehirde doğmuş olsun, ister küçük yaşta bu kapıdan içeri girmiş olsun Vakıfköy’ün çocuklarının aklında ne bir başka kulüp, ne de bir başka hedef vardır. Vakıfköy’de geçen her gün, Bursasporluluk aidiyetine mıhlanmış bir çivi gibidir. Kimse doğduğu, büyüdüğü evde kalamaz. Gün gelir, ayrılık vakti de o günle birlikte gelir. Evet gidiyorum, ama bu asla bir kaçış değil, tecrübeli bir kaptan olarak dönmek için kısa bir ayrılıktır, sizin için de öyle olması tek dileğimdir. Şu an içinde olduğumuz karanlıkta görebildiğimiz Ay’dır ama bilinmeli ki; her karanlığın sonu güneştir, sahibi de camia ve tribünde hiç sönmeyecek olan ateştir."

ALACAKLARINI BIRAKTI

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, Le Havre'ye transferinde büyük bir fedakarlık yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, kulüpten alacağı olan 750 bin Euro'yu bırakarak Fransa'ya transfer oldu ve zor döneminde Bursaspor'a destek oldu.