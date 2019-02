Ersun Yanal: Tüm oyunculardan memnunum

"Fenerbahçe istediği oyunu rakibe kabul ettirecek"

"Takımımızın giderek yükselişini eşitlemek zorundayız"

"Tolgay'ın durumu yarın belli olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Zenit maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugünkü şartlarda pozisyon olarak, form olarak ve statü olarak eşit olmayabiliriz. Ama emin olun ki bu oyun giderek daha kaliteli olacak. Fenerbahçe istediği oyunu rakibine kabul ettirecek" dedi.

Keyifli bir akşam olduğunu belirten Yanal, "Güzel dakikalar var. Zaman zamanda durağan geçen bir maç var. Genelinde her iki takımda özellikle rakibimiz 60 dakikadan sonra ve bizde 60. dakikaya kadar oyunu forse ettik. Bizim oyundaki pas yüzdemiz ve topa sahip olma yüzdemiz rakipten fazlaydı. Bu ritmi daha yüksek tempolarda ve daha uzun süre oynamak ve oynadığımız dakikalarda gol üretmek durumundaydık. Harun'a büyük iş düştü ve bu özelliğinden faydalandık. İki devreli bir maç bir devresini bitirdik. Ben oyuncularımızın göstermiş olduğu tepkiyi ve oyun iştahını çok olumlu buluyorum. Özellikle uzun zamandır oynamayan Valbuena var. Savunmadaki oyuncularımız kendi istediğimiz oyunu rakibe kabul ettirdiler. Çok deneyimli güçlü bir takımla oynadık. Orada stratejik ve zorlu bir maç olacak. Takımımızın giderek yükselişini eşitlemek zorundayız. Çıkacağımız dış saha maçlarında da hep içerde hem dışarda üst seviyelere taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

Futbolcularının tavrının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Ersun Yanal, "Sadık'ın özellikle tavrı. Hakemin konuşulmadığı, gergin olmayan bir ortamda sadece futbolu konuşuyoruz. Bizim hiç birimiz maç öncesi veya sonrası bunu konuşmadık. Kurallar çok netti. Net bir oyun oldu. Bence her iki taraf içinde keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir boyutta oyun olmadı. Tüm oyunculardan memnunum. Zaman zaman kesintiler oluyor. İç saha ile dış sahayı eşitlemek zorundayız. Bu geçişi sizde anlayışla karşılıyorsunuz ki zorlanıyoruz. Son oynadığımız haftaki oyunun gidişatı böyle olmamalıydı. Biliyoruz ki daha iştahlı oynamalıyız. Kendilerimizi bu konuda eleştiriyor ve oyuncularla paylaşıyoruz. İnanılmaz güçlü bir destek arkamızda ve biz bu desteği gördükçe motive oluyoruz. Bu duyguyu yaşattıkları için seyircimize teşekkür ediyorum. Miha Zajc takıma geliyor. Mehmet Ekici'yi kullanamıyoruz. O iki oyuncudan faydalanacağız. Belki orada Ayew, Valbuena'yı da kullanabiliriz. Zaman kısıtlı ama maçlar hızlı geliyor. Bu planlarımızı umarım hızlı bir şekilde devam ettiririz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu ifade eden Yanal, "Zenit'in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe çok güçlü. Sadece takım olarak değil başka gücü de var. Bugünkü şartlarda pozisyon olarak, form olarak ve statü olarak eşit olmayabiliriz. Ama emin olun ki bu oyun giderek daha kaliteli olacak. Fenerbahçe istediği oyunu rakibine kabul ettirecek. Elbette her iki oyunu oynamak büyük avantaj ama biz iki oyunu da iyi oynayıp turu geçmeliyiz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, iki takımın da koşu mesafelerinin eşit olduğunu dile getirerek, "Bu bir yorgunluk belirtisi olarak algılanmamalı. Bence olayı biraz daha forse edecek zihinsel çözülmeye bağlayabilirim. Fenerbahçe kazanmalı. Kazandığında kazanacağı morali devam ettirmeli. Herkes bu konuda gergin. Kazanarak devam edecek bir iş bu. Kazandığımız oyun bize moral verdi ve insanların güvenini kazanmasında etkin rol oynadı. Bizim hedefimiz tur atlamak ve bunu başarabilecek mücadeleyi koyduğumuzda tekrar kazandık. Bunlarla birlikte Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacak özgüveni sağladık" dedi.

Karşılaşma boyunca iki tane net pozisyon verdiklerini vurgulayan Yanal, "Bir tanesinde Isla çok iyi kademe yaptı. Birinde penaltı oldu. O konularda tedirginliklerimiz var. Takım halinde daha sıkı durmamız lazım. Bunu oyuncularla da paylaşıyoruz. Bu durum daha sertleşecek. Savunma yapmak takımla birlikte olur. Yavaş yavaş onu da yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Ersun Yanal, Skrtel'in çok özel bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Skrtel'in motive olmaya, motive edilmeye ihtiyacı olmuyor. Çok iyi bir profesyonel. Bugün oyuna başlamadan önce ve sonrasında yine aynı profesyonelliğiyle belki de en hazır adamdı. Zenit için hazırlandığını düşünmüyorum. Onun her zamanki tavrı ve davranışıydı. Belki zaman zaman kötü oynar ama motive olmadan çıkmaz sahaya" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan'ın maç öncesi yaşadığı sakatlıkla ilgili soruyu da yanıtlayan Ersun Yanal, şöyle konuştu;

"Tolgay'ın durumu yarın belli olacak. Kasığında bir ağrı hissetti. Cezalı olduğu için 1 hafta 10 günlük bir şey olabilir. Yarın bakıldıktan sonra belli olur. İyi oyuncularımız var. Bu oyuncularımızı yükseltmek ve kazandırmaya alıştırmak, bunu üst üste yapabilmek en büyük sorunumuz. Bunu yapmaya başlarsak herkes keyifle izleyecektir. Bununla ilgili aksaklıklar oluyor. Birçok değerli oyuncular var oynatamadığımız. Umarım onlara da fırsat tanırız."

Yanal son olarak, takım olma olgusu ile ilgili de, "Bu iş tamamen fiziksel değil. İşin içerisinde bir çok sosyal faktörler var. O kadar çok değişken var ki işin içerisinde bütün bu değişkenlikleri bir araya getirip başarabilmek başlarda olmadı. Bunları düzeltmek tamir etmek zor. Fenerbahçe büyük bir camia büyük bir takım. Böyle bir takımın sorunları aşması çok da kolay olabiliyor. Takım olma konusunda çok da yıprandığı için tamir etmekte zorlanıyoruz. Ama bu mazeret değil. Fenerbahçe taraftarını desteğiyle ayağa kalkacak güçte. Kimse yakın zamanda bunu hatırlamayacak. 7-8 oyuncunun takıma bugün katılıp bu performanslarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

