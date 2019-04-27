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Ersun Yanal soru kabul etmedi

Birçok basın mensubu toplantı odasını terk etti Ersun Yanal: "Bu pozisyonda olmaya alışık değiliz "Biz kazanmak için oynarız" Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere...

Ersun Yanal soru kabul etmedi

Birçok basın mensubu toplantı odasını terk etti

Ersun Yanal: "Bu pozisyonda olmaya alışık değiliz
"Biz kazanmak için oynarız"

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, müsabakanın ardından basın toplantısına katılan Yanal, soru kabul etmedi. Ersun Yanal'ın soru almayacağının açıklanmasının ardından birçok basın mensubu toplantı odasını terk ederken, Yanal az sayıda kalan basın mensubuna açıklamalarda bulundu.
10 kişi kaldıktan sonra mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka izlediklerini dile getiren Yanal, "Oyun bizim adımıza yıpratıcıydı. Biz kazanmak için oynarız, kazanmak için sahada bulunuruz. En azından 10 kişiyken yapılan tavır oldukça etkileyiciydi. Bu kadar kolay ve bu kadar basit kartlarla Fenerbahçe yıpratılacak bir takım değil. Biz buna alışık bir takım değiliz, bu pozisyonda olmaya alışık değiliz ama Fenerbahçe'yi de bu kadar kolay şekilde eksik bırakmaya kimsenin hakkı yok. Önümüzdeki birkaç günde medya ekibimizle bazı şeyler paylaşacağız. Kayserispor maçının ardından MHK değişmişti. Ortaya konulan tutum belliydi. Bildiğimiz ve öğrendiğimiz sezonları Fenerbahçe'ye tekrar yaşatmaya çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Basın mensuplarının toplantı odasını terk etmesi
- Ersun Yanal'ın açıklamaları

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