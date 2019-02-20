Ersun Yanal: Rakibimizden üstün olmaya çalışacağız

''Tempomuzu rakibe kabul ettirmek durumundayız''

''Sorun topu içeri sokmak''

''Türkiye'de ve Avrupa'da yüksek motivasyonda kalmamız gerekiyor''

Skrtel: Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum

Mustafa AKIN / St. Petersburg,() - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında yarın Zenit ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Zenit'in güçlü yönlerini bildiklerini ifade ederek, ''İki takımın da güçlü yönlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalışacağı bir maç olacak. Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız'' dedi.

''TEMPOMUZU RAKİBE KABUL ETTİRMEK DURUMUNDAYIZ''

Zenit'in tek dezavantajının Rusya ligine verilen ara olduğunu ifade eden Ersun Yanal, ''İlk devresi 1-0 bizim lehimize kapandı, bu avantajı korumak ve rakibimizin güçlü yönlerini engellemeye çalışacağız. Özellikle maçın başındaki oyun iştahımızı ve tempomuzu rakibe kabul ettirmek durumundayız'' diye konuştu

''SORUN TOPU İÇERİ SOKMAK''

Yanal, sarı lacivertli ekibin pozisyonları değerlendirmekte zorluk çektiğini dile getirerek, ''Oynadığımız maçlardaki beceri oranına bakarsak, en kötü beceri oranlarından bir tanesine sahibiz. Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak. Bunun sayısını artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA YÜKSEK MOTİVASYONDA KALMAMIZ GEREKİYOR''

Ersun Yanal, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yüksek motivasyonda kalmaları gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: ''Türkiye liginde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı, Avrupa'daki bu şansımızı devam ettirmek tabii ki çok büyük bir arzumuz. Karşımızdaki rakip de güçlü bir rakip, Rusya lideri. Biz de güçlü bir takımız ve bu turu geçmek istiyoruz.''

SKRTEL: ÇOK İYİ HAZIRLANDIĞIMIZA İNANIYORUM

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Martin Skrtel ise şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta önce Zenit'le oynadık. Bizi nelerin beklediğini iyi bir şekilde biliyoruz, rakibimizi tanıyoruz. Çok iyi hazırlandığımızı inanıyorum. Benimle ilgili olarak ise buraya dönmek her zaman çok güzel. 3.5 yıl burada oynadım, sadece güzel anılar var aklımda. Benim geleceğimin herhangi bir önemi yok, yarın Zenit ile oynayacağız bir karşılaşma var. Şu anda tamamen bu maça odaklanmış, tamamen bu maça konsantre olmuş durumdayız. Sonrasında ne olacağını ilerleyen dönem gösterecek."

Zenit'in yeni stadyumu ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Skrtel, "Daha önce statla ilgili şeyler duymuştum. Ama geldikten sonra olumlu anlamda şaşırdım. Buradayken eski statta oynuyorduk. Oranın şartları çok farklıydı, soğuk ve kar vardı sadece. Sadece oyuncular için değil, taraftarlar için de farklı olduğunu düşünüyorum bu yeni stadın. Şubat ayındayız, St. Petersburg'tayız. Kapalı bir statta böyle hava şartlarında oynayabilmek çok güzel. Sadece mutluluk veriyor bana burada olmak" dedi.

Kazanmanın parolasının ilk maçın ilk yarısındaki performans olduğunu söyleyen Skrtel, "İlk maçın ilk yarısında yaptığımızın aynısını yapmamız gerekiyor. Aynı performansı göstermek istiyoruz, çünkü o performansımız üst düzey bir performanstı. Yarın da aynısını yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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