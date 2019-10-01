Ersun Yanal: Biz şampiyon olacağız

Ersun Yanal, "Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güveni tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibin bugün yapılan antrenmanının ardından basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Ligteki yarış için konuşmanın erken olacağını belirten Ersun Yanal, "Konuşmak için çok erken. Ligin 6'ncı haftasındayız. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız" diye konuştu.

"PATIRTISIZ, GÜRÜLTÜSÜZ BİR DERBİ GEÇTİ"

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Yanal, "Patırtısız, gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı" dedi.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN BİZ OLDUK"

Galatasaray maçının 53'üncü dakikada yaşanan pozisyonda penaltı olmadığını belirten Yanal, "Pozisyon bence penaltı değil, öncesinde de çok net el olduğunu gördüm ben de. Ben katılmıyorum Galatasaray'ın kötü olduğuna. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de bizim çıkarken kaptırdığımız topla yakaladılar. Nagatomo'nun ve Lemina'nın bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" ifadelerini kullandı.

"JAİLSON'UN YAPTIĞI HATA DEĞİLDİ, KAZAYDI"

Alanyaspor maçında bir kaza yaşadıklarını belirten Yanal, "Hata ve kaza farklı şeylerdir. Mesela biz Alanya'da kaza yaptık. Jailson'un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar. Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim ben. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili ben konuşmam. Cüneyt hoca da maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"KALECİLER DAHA FARKLI OYNAMAYA BAŞLADI"

Kurallardaki değişikliklerin ardından kalecilere daha çok iş düştüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bundan sonra futbolcular devşirilecektir. Kaleciler daha farklı oynamaya başladı. Biz daha önce kalecileri takımdan uzaklaştırdık. Kalecileri ayakla oynamaya zorlayacak kurallar değişince, kalecilere daha çok iş düşmeye başladı. Oyuna hakim olmaya başladılar, geriden oyun kurup, oyunu hızlandırmaya başladılar. Oyuncuların bölgelerini oyunun senaryosuna göre değiştirirsin. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki, sadece 1 oyuncu değiştirme hakkınız oluyor ve senaryoyu komple değiştiremiyorsunuz" dedi.

"DENİZ KONUSUNU BÜYÜTMENİN ANLAMI YOK"

Derbinin ikinci yarısında oyuna dahil olan Deniz Türüç'ün tekrardan oyundan alınmasının büyütülmemesi gerektiğini ifade eden Yanal, "Top kaybetmeye başladık. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Ama böyle bir durumda top kayıpları vardı. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları seyreltmem gerekiyordu. Ayrıca oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu büyütmenin anlamı yok. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda" diye konuştu.

"EMRE GİBİ BİR OYUNCUYA DA İHTİYAÇ VARDI"

Takımın Emre Belözoğlu gibi lider bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yanal, "Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre'nin Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güveni tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Volkan Demirel 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan'ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan'ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan'ı ikna ettik. Emre kendisine çok iyi bakıyor. Bu işin 3 ayağı var. Beslenme, rejenerasyon, yükleme. Bunlarda inanılmaz bakıyor kendine" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA, OZAN'A İNANILMAZ BİR DİSİPLİN GETİRDİ"

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Tufan'ın, geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'da iyi bir dönem geçirdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Geçen sene devre arasında geldi. Sergen hoca onu çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan'ı bir yere getirmek sıkıntı. Kredisi de yoktu. Başkana söyledik ve Sergen'in istediğini de ilettik. Kendisi sağ olsun özel ilgilendi onunla. Biz de ilgilendik. Biz kendi maçımızdan çıkıyorduk Ozan'ı arıyordum. Sergen de ona inanılmaz bir disiplin getirdi. Orada bunu gördü. Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu şu anda. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı, Alanya'da çok toparlandı. Sonrasında bizimle başladı ve ardından Emre takıma dahil oldu. Doğru örnekler çok önemli. Ağabeylik bu işte çok önemlidir. Emre burada doğru ağabeylik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra ağabeylik konusunda böyle bir hava var" şeklinde konuştu.

"TOLGA İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILIR"

Tolga Ciğerci'nin yaşadığı sakatlığın ciddiyetine dikkat çeken Yanal, "Tolga'nın sakatlığından dönen futbolcu sayısı çok az. Geçen sene bütün maç toplantılarına bile girdi. İğne ile kuyu kazdı. Çok sabretti ve bu sakatlığı atlatarak döndü. 11 bin metrenin altında koşmuyor şu anda. İnşallah milli takıma da çağrılır" dedi.

Yanal, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci Altay Bayındır ile ilgili ise "Altay'ın özel psikoloğu var onunla çalışıyor" diye konuştu.

"VEDAT'I DEVRE ARASINDA ALACAKTIK"

Ersun Yanal, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından ismi dev takımlarla anılan Muriqi ile ilgisi ise şunları söyledi:

"Vedat'ı devre arasında alacaktık ama o dönemde olmadı transferi. Transferinde herkesin katkısı oldu"

"20 MİLYON EURO'YA YAKIN MAAŞ TASARRUFU YAPARAK TAKIM KURDUK"

Geçen yılın kadrosuna göre 20 milyon Euro tasarruf yaptıklarını söyleyen Yanal, "Biz bu sene, geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih'e gittik, stoper yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Devre arasında da sıkıntımız vardı. Sadık'ı aldık. Tolgay kaçıncı hafta geldi, Serdar kaçıncı hafta geldi. Zajc'ı son gün aldık. Bayern Münih bizim maça çıktığında son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan kadronun aynısıymış" ifadelerini kullandı.

"MEHMET EKİCİ'Yİ KADRODAN ÜZÜLE ÜZÜLE ÇIKARDIK"

Mehmet Ekici'nin Süper Lig kadrosuna yazılmamasıyla ilgili de konuşan Yanal, "Mehmet Ekici'yi üzüle üzüle çıkardık kadrodan. Yapacak bir şeyimiz yok. Serdar Aziz'in kolunda uzun bir kırık var. Allah korusun maçta bir düşse, ameliyat olması gerekiyor. Şu anda oynayanlar da iyi oynuyor bu bölgede" dedi.

Yanal son olarak Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligin formda takımları olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın toplantıya gelişi

- Ersun Yanal'ın antrenmandan görüntüleri



