Ersel Uzğur: Yediğimiz goller bize yakışmadı

"Hiçbir oyuncumuzu kaybetme lüksümüz yok"

"Özer'in katkısından memnunuz"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öne geçtikleri karşılaşmada yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını ifade eden Ersel Uzğur, "Sivasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik. Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden sonra gol yedik. Sivasspor böyle oynadığı ve mücadele ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir. Ben kendi adıma oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR OYUNCUMUZU KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Kone'nin antrenman eksiği olduğunu belirten Uzğur, "Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2'sine katıldı. Biraz iyileşme vardı. Geriye düştükten sonra Kone'yi riske atmayı göze alamadık. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son birkaç dakikada kendisini riske atmayı göze alamadık. Maç kaybedebiliriz ama hiçbir oyuncumuzu kaybetme lüksümüz yok çünkü lig devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ÖZER'İN KATKISINDAN MEMNUNUZ"

Özer Hurcacı'nın oyundan çıkmasıyla ilgili de konuşan Uzğur, "Özer takıma sonradan katıldı ve bir de hastalık geçirip ciddi kilo kaybı yaşadı. Yavaş yavaş formunu yukarıya çekiyor. Özer'in sahada olduğu her dakikada yaptığı katkıdan memnunuz. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Ersel Uzğur maçın hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Bülent Yıldırım oyunu çok kesti. Bize göre penaltı olabilecek pozisyonlar var ama bunları da değerlendirmeye almadı. 2 hafta önce de Erzurum'daki maçımızı yönetmişti ve 2 penaltımıza bakmadan dahi geçti. Sadece bu maça özel bir eleştiride bulunmuyoruz. Penaltı pozisyonlarının dışında oyunun gidişatının nasıl gittiğini de görüyoruz. Tempomuzun düşmesi açısından ve moralimizi bozma açısından bize göre kötü bir maç yönetti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ersel Uzğur'un açıklamaları