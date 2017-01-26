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Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

 Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Çin takımı Hebei Fortune takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti. Avustralya'dan bu sabah gelen Ersan, havaalanından direkt hastaneye geçerek sağlık...

Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

 Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Çin takımı Hebei Fortune takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti.

Avustralya'dan bu sabah gelen Ersan, havaalanından direkt hastaneye geçerek sağlık kontrolüne girdi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ersan Gülüm'ün sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Ersan Gülüm ile ile 6 ay kiralık sözleşme imzalayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersan sosyal medya hisabından paylaştığı video

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

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