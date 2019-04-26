Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'a veda etti

Taha AYHAN / MALATYA () - Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nde yaptığı teknik direktörlük görevinden istifa eden Erol Bulut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut, açıklamasında şunları söyledi: "Yaklaşık iki sezondur büyük istek ve özveriyle görev yaptığımız Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nden bugün itibarıyla yönetimimizle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayız. Bu süreçte bize destek olan, başta Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü camiası olmak üzere; Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarına ve Malatya şehrine, şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim."

Bulut'un kentten pazar günü ayrılacağı öğrenildi.

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