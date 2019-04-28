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Erol Bulut'u taraftarlar çiçeklerle uğurladı

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut kentten ayrılırken, taraftarlar başarılı teknik adamı çiçeklerle uğurladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş...

Erol Bulut'u taraftarlar çiçeklerle uğurladı

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut kentten ayrılırken, taraftarlar başarılı teknik adamı çiçeklerle uğurladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından kendisi ile ilgili radikal bir karar alacağını açıklamasından sonra Yeni Malatyaspor'dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut, kentten ayrıldı. Önce Nurettin Soykan Tesisleri'nde Yeni Malatyasporlu futbolcular ve çalışanlarıyla vedalaşan Bulut'a daha sonra geçtiği bir otele gelen Yeni Malatyaspor taraftarları çiçek verdi. Bulut'a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen taraftarlar, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Taraftarların ziyaretinden dolayı duygulu anlar yaşayan Erol Bulut, kentten ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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